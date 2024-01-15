التشكيل الرسمى لـ"مباراة السنغال وجامبيا" في كأس الأمم الأفريقية

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، تشكيل فريقه لمواجهة جامبيا، والتي ستجرى في الرابعة عصرًا، على ملعب (تشارلز كونان ياني) بالعاصمة ياموسوكرو، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وسيقود ساديو ماني، نجم النصر السعودي، هجوم منتخب السنغال، إلى جانب كل من إسماعيلا سار، وحبيب ديالو.

تشكيل مباراة السنغال وجامبيا في كأس الأمم الأفريقية

وجاء تشكيل منتخب السنغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: خاليدو كوليبالي، موسى نياخاتي، عبدو ديالو، إسماعيل جاكوبس

خط الوسط: كريبين دياتا، لامين كامارا، باب جايي

خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، حبيب ديالو.

ومن جانبه، أعلن البلجيكي توم سانتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، تشكيل فريقه لمواجهة السنغال، التي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبوبكر جاي

الدفاع: عمر كولي، موسى بارو، جيمس جوميز، سعيدي يانكو

الوسط: أبوعمر توراي، إبريما آدامز، الاسانا ميناه، إبريما داربوي

الهجوم: يانكوبا مينتيه، علي سوي.