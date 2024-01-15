الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمى لـ"مباراة السنغال وجامبيا" في كأس الأمم الأفريقية

ماني يزين تشكيل السنغال
ماني يزين تشكيل السنغال أمام جامبيا

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، تشكيل فريقه لمواجهة جامبيا، والتي ستجرى في الرابعة عصرًا، على ملعب (تشارلز كونان ياني) بالعاصمة ياموسوكرو، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وسيقود ساديو ماني، نجم النصر السعودي، هجوم منتخب السنغال، إلى جانب كل من إسماعيلا سار، وحبيب ديالو.

تشكيل مباراة السنغال وجامبيا في كأس الأمم الأفريقية

وجاء تشكيل منتخب السنغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: خاليدو كوليبالي، موسى نياخاتي، عبدو ديالو، إسماعيل جاكوبس

خط الوسط: كريبين دياتا، لامين كامارا، باب جايي

خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، حبيب ديالو.

ومن جانبه، أعلن البلجيكي توم سانتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، تشكيل فريقه لمواجهة السنغال، التي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبوبكر جاي

الدفاع: عمر كولي، موسى بارو، جيمس جوميز، سعيدي يانكو

الوسط: أبوعمر توراي، إبريما آدامز، الاسانا ميناه، إبريما داربوي

الهجوم: يانكوبا مينتيه، علي سوي.

تشكيل مباراة السنغال وجامبيا تشكيل منتخب السنغال تشكيل جامبيا كأس الأمم الأفريقية ساديو مانى أليو سيسيه

مواد متعلقة

موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا 2024

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في أمم إفريقيا وتاريخ المواجهات بين الفريقين

الأكثر قراءة

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

أول تحرك من فيتوريا لإنقاذ المنتخب.. تغييرات بالجملة فى تشكيل الفراعنة أمام غانا

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

"ذا بيست".. مبابى وميسى وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل لاعب بالعالم

عاجل.. كولر يرفض الاكتفاء بصفقتين ويحدد مطالبه فى انتقالات يناير

عاجل.. التفاصيل الكاملة لاتفاقيات الشركات السياحية مع السعودية بشأن موسم الحج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين