موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا 2024

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر ضمن اللقاءات التي تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحوها في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والتي تستضيفها دولة كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في أمم إفريقيا

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر يتسأل عنها الجمهور حيث يسعى الفراعنة لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء لتعزيز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية، فمن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الاثنين الموافق 22 يناير الجاري على ملعب فيليكس هوفويت-بواني بأبيدجان بكوت ديفوار، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يترقب الملايين من جماهير كرة القدم في مصر هذا اللقاء الحاسم الذي يعد فرصة ذهبية لمنتخب مصر لتحقيق الانتصار وضمان الصعود لدور الـ16 وذلك بعد أن استهل مشواره في البطولة بتعادل أمام منتخب موزمبيق بنتيجة 2-2.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام منتخب الرأس الأخضر

من المتوقع أن تضم تشكيلة منتخب مصر في مواجهته منتخب غانا في كأس الأمم الإفريقية هذا الفريق:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني.

وفي خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

في خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود تريزيجيه.



تاريخ مواجهات منتخب مصر ومنتخب الرأس الأخضر

تأتي مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 صفحة جديدة تضاف إلى التاريخ الرياضي للفريقين حيث تعد مواجهة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر هي الأولى بين المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

فرص تأهل منتخب مصر للأدوار الإقصائية

الفوز في المباراتين: في حال فوز منتخب مصر على كل من غانا وكاب فيردي، سيتأهل الفريق إلى دور الـ 16 بشكل رسمي.

التعادل مع أداء قوي: في حال فوز مصر على غانا والتعادل مع كاب فيردي أو العكس، سترتفع نقاط المنتخب المصري إلى 5، مما يعزز فرصه في الوصول إلى الدور الثاني.

التأهل كأفضل مركز ثالث: في حال انتهت مباراة مصر مع غانا وكاب فيردي بالتعادل، سيكون لديهم رصيد 3 نقاط، مما يتيح للفريق التنافس على أفضل مركز ثالث لضمان التأهل.

الخروج من البطولة: إذا تعرض منتخب مصر للهزيمة في مباراتي غانا وكاب فيردي، سيضطر الفريق إلى مغادرة البطولة من الدور الأول.