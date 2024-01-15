الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا 2024

منتخب مصر
منتخب مصر

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر ضمن اللقاءات التي تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحوها في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والتي تستضيفها دولة كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في أمم إفريقيا

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر يتسأل عنها الجمهور حيث يسعى الفراعنة لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء لتعزيز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية، فمن المقرر أن تنطلق المباراة  يوم الاثنين الموافق 22 يناير الجاري على ملعب فيليكس هوفويت-بواني بأبيدجان بكوت ديفوار، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يترقب الملايين من جماهير كرة القدم في مصر هذا اللقاء الحاسم الذي يعد فرصة ذهبية لمنتخب مصر لتحقيق الانتصار وضمان الصعود لدور الـ16 وذلك بعد أن استهل مشواره في البطولة بتعادل أمام منتخب موزمبيق بنتيجة 2-2.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام منتخب الرأس الأخضر

من المتوقع أن تضم تشكيلة منتخب مصر في مواجهته منتخب غانا في كأس الأمم الإفريقية هذا الفريق:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • في خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني.
  • وفي خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور.
  • في خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود تريزيجيه.


تاريخ مواجهات منتخب مصر ومنتخب الرأس الأخضر

تأتي مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 صفحة جديدة تضاف إلى التاريخ الرياضي للفريقين حيث تعد مواجهة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر هي الأولى بين المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

مجموعة مصر.. الرأس الأخضر يصعق منتخب غانا بفوز مثير

رجل مباراة مصر وموزمبيق: فخور بالتواجد مع منتخب بلادي والتعادل مع وصيف أفريقيا

ترتيب مجموعات أمم إفريقيا 2024 بعد تعادل منتخب مصر اليوم

فرص تأهل منتخب مصر للأدوار الإقصائية

  • الفوز في المباراتين: في حال فوز منتخب مصر على كل من غانا وكاب فيردي، سيتأهل الفريق إلى دور الـ 16 بشكل رسمي.
  • التعادل مع أداء قوي: في حال فوز مصر على غانا والتعادل مع كاب فيردي أو العكس، سترتفع نقاط المنتخب المصري إلى 5، مما يعزز فرصه في الوصول إلى الدور الثاني.
  • التأهل كأفضل مركز ثالث: في حال انتهت مباراة مصر مع غانا وكاب فيردي بالتعادل، سيكون لديهم رصيد 3 نقاط، مما يتيح للفريق التنافس على أفضل مركز ثالث لضمان التأهل.

الخروج من البطولة: إذا تعرض منتخب مصر للهزيمة في مباراتي غانا وكاب فيردي، سيضطر الفريق إلى مغادرة البطولة من الدور الأول.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر مباراة مصر والرأس الأخضر أمم أفريقيا تشكيل منتخب مصر المتوقع منتخب الرأس الأخضر

مواد متعلقة

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

مجموعة مصر.. الرأس الأخضر يصعق منتخب غانا بفوز مثير

الأكثر قراءة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لاتفاقيات الشركات السياحية مع السعودية بشأن موسم الحج

عاجل.. كولر يرفض الاكتفاء بصفقتين ويحدد مطالبه فى انتقالات يناير

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

دعوى جديدة أمام مجلس الدولة تطالب ببطلان "عمومية الأهلى"

قاتلة زوجها تمثل جريمتها: جهزت مخدر وساطور وقطعناه في ساعتين

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟