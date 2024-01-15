كأس الأمم 2023.. لامين كامارا رجل مباراة السنغال وجامبيا

حصد لامين كامارا لاعب ميتز الفرنسي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة السنغال وجامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 التي أقيمت اليوم.

صاحب الـ 20 عامًا تألق وسجل هدفين في فوز السنغال على جامبيا بمستهل مشوارها في حملة الدفاع عن اللقب بثلاثية نظيفة.

وسجل باب جايي الهدف الأول وأضاف لامين كامارا "ثنائية" في الدقائق 4 و52 و86 لينتزع المنتخب السنغالي أول ثلاث نقاط في حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه في النسخة الأخيرة عام 2022.

وكان منتخب جامبيا أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه إيبو آدامز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وتشهد الجولة الثانية بالمجموعة قمة أفريقية ستقام يوم الجمعة المقبل بين منتخبي السنغال والكاميرون، بينما يلعب منتخب غينيا ضد جامبيا في نفس المجموعة.

بدأ اللقاء بإيقاع هجومي سريع حيث أنقذ الحارس السنغالي إدوارد ميندي مرماه بالتصدي لتسديدة قوية بعد مرور 50 ثانية فقط.

وكشر منتخب "أسود التيرانجا" عن أنيابه وهز شباك جامبيا بهدف مبكر سجله لاعب الوسط باب جايي بعد تمريرة من ساديو ماني نجم فريق النصر السعودي.

وكاد المهاجم السنغالي حبيب ديالو أن يسجل هدفا ثانيا لكنه أضاع محاولة جديدة في الدقيقة 16 بينما سدد موسى بارو مهاجم منتخب جامبيا ركلة حرة في الشباك من الخارج في الدقيقة 16 وأتبعها علي سوي برأسية بجوار القائم لتضيع على جامبيا فرصة جديدة في الدقيقة 24.

وكانت نقطة التحول في المباراة حصول إيبو آدامز لاعب وسط منتخب جامبيا على بطاقة حمراء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

ورغم النقص العددي فإن منتخب جامبيا بدأ الشوط الثاني باندفاع هجومي حيث أضاع موسى بارو فرصة جديدة وتبعها محمد باداموسي بتسديدة فوق العارضة بعد نزوله بديلا بدقائق.

لكن المنتخب السنغالي وجه ضربة قاضية لمنافسه بتسجيل هدف ثان بعد تمريرة من إسماعيلا سار إلى لامين كامارا الذي توغل واخترق ليسدد من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى.

انهار منتخب جامبيا بدنيا وذهنيا، وتكفل حارس مرماه بوبكر جايي بالتصدي لأكثر من فرصة أخطرها أمام نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي الإنجليزي في الدقيقة 72 بينما سدد إسماعيلا جاكوبس كرة أخرى بجوار القائم.

وقبل انتهاء الوقت الأصلي بأربع دقائق، راوغ البديل إيليمان نديايي مدافعي جامبيا ومرر كرة إلى زميله لامين كامارا الذي سدد بقوة في المقص الأيسر ليسجل الهدف الثالث لحامل اللقب.

وفي الدقائق الأخيرة سدد نامبليس ميندي كرة بجوار القائم بينما ذهبت رأسية المدافع عبد الله سيك فوق العارضة، وكاد محمد باداموسي أن يقلص الفارق لمنتخب جامبيا بضربة رأس ولكن مرت بجوار القائم.