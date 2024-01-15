السنغال يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على جامبيا بثلاثية

انتصر منتخب السنغال على نظيره جامبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بثلاثة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب السنغال بهدف دون رد.

ودخل المنتخب السنغالي المباراة مسيطرًا على الكرة ومستحوذًا على مجريات اللعب، وكان الأداء الهجومي في مستوى ضعيف ومتبادلًا بين كلا الفريقين.

وافتتح بابي جويي التسجيل لمنتخب السنغال من كرة عرضية لعبت من الجانب الأيمن للملعب ووصلت لساديو ماني على يسار المنطقة، ومررها لجويي الذي سددها مباشرة في المرمى وسكنت الشباك على يمين الحارس.

وحاول لاعبو منتخب جامبيا تسجيل هدف التعادل خلال الدقائق التالية، ولكن أغلب محاولاتهم انحصرت في منطقة وسط الملعب.

فيما حاول لاعبو منتخب السنغال تسجيل الهدف الثاني خلال الدقائق التالية، ولكن تكتل لاعبي جامبيا أمام منطقة جزائهم حرم رفاق ماني من تسجيل الهدف الثاني.

وتلقى إيبو أدامز، لاعب جامبيا، البطاقة الحمراء وطُرِد من الملعب في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.



وسدد لاعبو السنغال كرة واحدة على المرمى من محاولة وحيدة خلال الشوط، مقابل تسديدة على المرمى لمنتخب جامبيا وخرجت كرتان من الملعب.

واستحوذ لاعبو منتخب السنغال على مجريات اللعب بنسبة 64% مقابل 36% لصالح منتخب جامبيا.

واستمر استحواذ لاعبي منتخب السنغال على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، كما كانوا الطرف الأفضل على مستوى الأداء الهجومي والضغط.

وأضاف لامين كامارا الهدف الثاني لمنتخب السنغال في الدقيقة 52 بعدما حصل على تمريرة من زميله إسماعيلا سار، وسدد كامارا الكرة على يمين الحارس وسكنت الشباك.

وأهدر لاعبو المنتخب السنغالي العديد من الفرص لتسجيل الهدف الثالث في الدقائق التالية من عمر المباراة، قبل أن يسجل لامين كامارا الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 86 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.



وسدد لاعبو منتخب السنغال 4 كرات على المرمى من 9 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب، مقابل تسديدتين من 9 محاولات وخرجت 7 كرات من الملعب.

واستحوذ منتخب السنغال على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح منتخب جامبيا.