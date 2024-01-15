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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسيست مانى.. السنغال يتقدم على جامبيا بهدف فى الشوط الأول

السنغال
السنغال

تقدم منتخب السنغال على نظيره منتخب جامبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية بهدف دون رد.

ودخل المنتخب السنغالي المباراة مسيطرًا على الكرة ومستحوذًا على مجريات اللعب، وكان الأداء الهجومي في مستوى ضعيف ومتبادلًا بين كلا الفريقين.

وافتتح بابي جويي التسجيل لمنتخب السنغال من كرة عرضية لعبت من الجانب الأيمن للملعب ووصلت لساديو ماني على يسار المنطقة ومررها لجويي الذي سددها مباشرة في المرمى وسكنت الشباك على يمين الحارس.

وحاول لاعبو منتخب جامبيا تسجيل هدف التعادل خلال الدقائق التالية، ولكن أغلب محاولاتهم انحصرت في منطقة وسط الملعب.
فيما حاول لاعبو منتخب السنغال تسجيل الهدف الثاني خلال الدقائق التالية، ولكن تكتل لاعبي جامبيا أمام منطقة جزائهم حرم رفاق ماني من تسجيل الهدف الثاني.
وسدد لاعبو السنغال كرة واحدة على المرمى من محاولة وحيدة خلال الشوط، مقابل تسديدة على المرمى لمنتخب جامبيا وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ لاعبو منتخب السنغال على مجريات اللعب بنسبة 64% مقابل 36% لصالح منتخب جامبيا.

 

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