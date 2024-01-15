الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لحظة بلحظة| القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024 مجانا

كأس الأمم
كأس الأمم

القنوات الناقلة لمباريات كأس امم افريقيا 2024 مجانا، هو أبرز ما يبحث عنه المصريين خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 التي تقام في كوت ديفوار.

وانطلقت بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 السبت الماضي بمواجهة كوت ديفوار صاحب الأرض ضد نظيره غينيا بيساو وفاز بهدفين نظيفين.

بينما استهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالتعادل مع منتخب موزمبيق بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس إفريقيا.

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2024 مجانا على النايل سات.. وتشكيل المنتخب

 

القنوات الناقلة لمباريات كأس امم افريقيا 2024 مجانا
 

 قناة SPORT 3


القمر الصناعي: Afghan sat 1.
التردد: 11293.
معامل الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.


تردد القناة الجزائرية الأولى


تردد القناة الجزائرية الأولى على القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11680.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

كاس امم افريقيا والقنوات الناقلة


قناة تيلى تشاد
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12015.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.


قنوات TV 5.8  القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 9600

 

قناة tvt التوجولية عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

 

قناة TRT عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

 

قناة Rti الإيفوارية عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

 

 قناة Ortb البينينية عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

 

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موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا 2024 

ويتسأل الكثير من عشاق الكرة في مصر وخارجها عن موعد مباراة منتخب مصر وغانا في أمم أفريقيا  بحماس كبير، حيث يسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتحسين موقفه في المجموعة وتعد هذه المواجهة فرصة للفراعنة لتقديم أداء قوي وتعزيز فرصهم في التأهل إلى الأدوار النهائية، في طريقهم إلى اللقب القاري الغالي.
ويستضيف ملعب فيليكس هوفويت يوانيي في أبيدجان، لقاء منتخب مصر وغانا وذلك يوم الخميس المقبل 18 من شهر يناير الجاري حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

 

 

 

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