السنغال يقسو على الكاميرون بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بأمم إفريقيا

أصبح المنتخب السنغالي ثاني المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على المنتخب الكاميروني 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.



وأنهى المنتخب السنغالي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف جاء في الدقيقة 16 عندما سدد إسماعيلا سار كرة أرضية قوية اصطدمت بقدم أندريه أنجويسا وارتمت فى حضن الشباك.



وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب السنغالي الهدف الثاني في الدقيقة 71 عندما مرر إسماعيلا سار كرة عرضية أرضية قابلها حبيب ديالو بتسديدة إلى داخل المرمى.



وتمكن المنتخب الكاميروني من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 83 عندما لعبت ركلة ركنية بشكل قصير قبل أن تصل إلى أوليفير نيتشام الذي مرر كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها جان شارل كاسيتليتو وقابلها بضربة رأس قوية لتستقر في حضن الشباك.



وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل المنتخب السنغالي الهدف الثالث عندما لعبت تمريرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى قابلها ساديو ماني بتسديدة متقنة لتعانق كرته الشباك.



وحافظ المنتخب السنغالي على صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، ليتأهل إلى دور الـ16 رسميا، فيما توقف رصيد المنتخب الكاميروني عند نقطة واحدة في المركز الثالث.



وكان المنتخب السنغالي استهل مبارياته في البطولة بالفوز على جامبيا 3 / صفر، فيما استهل المنتخب الكاميروني مبارياته بالتعادل مع غينيا 1/1.



ولحق المنتخب السنغالي بمنتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) الذي تأهل في وقت سابق من اليوم لدور الـ16 عقب فوزه على موزمبيق 3 / صفر.



يذكر أن المنتخب السنغالي هو حامل لقب البطولة، حيث كان توج بلقب نسخة 2019 بعدما تغلب على المنتخب المصري بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

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