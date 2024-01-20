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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

تتصاعد حدة البحث عن سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 20-1-2024 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة، وذلك مع مراجعة صندوق النقد الدولي والحصول على القسط الثاني من القرض ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي المصري وتطوير كافة المشروعات والتي يتم تنفيذها حاليًا في مصر.


سعر الدولار اليوم في مصر السبت 20-1-2024 في البنوك المصرية

نعرض من خلال التقرير سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 20-1-2024 في البنوك المصرية مع ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المصرية والبورصة العالمية، مع تصاعد أحداث غزة والضرب الأمريكي للحوثيين، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و3.95 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك مصر

في بنك مصر وصل الدولار إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل الدولار إلى نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والاسكان سجل الدولار نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

حافظ الدولار على مستواه في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار في المصرف المتحد عند مستوى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول الدولار الأمريكي في البنك الوطني الكويتي عند مستوى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار الأمريكي في بنك التعمير والاسكان نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار عند مستوى نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك HSBC.

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