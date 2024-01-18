الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الخميس

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استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الخميس، نهاية التعاملات الإسبوعية في البنوك المصرية.


وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت أسعارالعملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 6-8 قروش في الشراء والبيع خلال تعاملاتها بالبنوك المصرية.

أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي
ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر".. سجلت العملة الأوروبية 33.45 جنيه للشراء و33.63 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.56 جنيه للشراء، و33.76 جنيه للبيع.


وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.53 جنيه للشراء، 33.63 جنيه للبيع.
كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 20 - 16 قرشا شراء وبيع خلال التعاملات بالبنوك المصرية.
ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر".. سجل الإسترليني 38.96 جنيه للشراء و39.16 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.09 جنيه للشراء، و39.29 جنيه للبيع.

 

 أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.11 جنيه للشراء و39.30 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.27 جنيه للشراء و100.32 جنيه للبيع.. وفقا للبنك الأهلي.

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