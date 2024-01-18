سعر الدولار اليوم الخميس 18-1-2024 وأسعار العملات فى مصر
سعر الدولار وأسعار العملات في البنوك المصرية من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والعاملين في مجال الاقتصاد.
ننشر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الخميس 18-1-2024 وأسعار العملات في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.8272 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
8.2188 جنيه للشراء
8.2550 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
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اسعار العملات اليوم
يورو
33.5307 جنيه للشراء
33.6798 جنيه للبيع
جنيــه استرليـنى
39.1104 جنيه للشراء
39.3019 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.7910 جنيه للشراء
22.8899 جنيه للبيع
كرون دانمركى
4.4960 جنيه للشراء
4.5158 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9381 جنيه للشراء
2.9514 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9446 جنيه للشراء
2.9580 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.6672 جنيه للشراء
35.8441 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.8701 جنيه للشراء
20.9661 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.1077 جنيه للشراء
100.5671 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3920 جنيه للشراء
8.4301 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
20.2134 جنيه للشراء
20.3026 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7653 جنيه للشراء
82.1313 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0643 جنيه للشراء
80.4202 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4504 جنيه للشراء
8.4899 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
43.4185 جنيه للشراء
43.6836 جنيه للبيع
يوان صينى
4.2846 جنيه للشراء
4.3034 جنيه للبيع