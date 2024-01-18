الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 18-1-2024 وأسعار العملات فى مصر

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار وأسعار العملات في البنوك المصرية من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والعاملين في مجال الاقتصاد.

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الخميس 18-1-2024 وأسعار العملات في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر  

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.8272 جنيه للشراء 
30.9586  جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء 
30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر
 30.75 جنيه للشراء 
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء 
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء 
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib 

30.85 جنيه للشراء 
30.95 جنيه للبيع

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

رويترز: أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط


 

سعر الريال السعودي اليوم 

سعر الريال السعودي اليوم  في البنك المركزي المصري 
 8.2188 جنيه للشراء  
8.2550 جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي  اليوم في بنك مصر   

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم  في بنك الإسكندرية 

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib 

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
 

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اسعار العملات اليوم 

يورو 
33.5307 جنيه للشراء 
33.6798 جنيه للبيع 

جنيــه استرليـنى
39.1104 جنيه للشراء 
39.3019 جنيه للبيع 

دولار كنـدى
22.7910 جنيه للشراء 
22.8899 جنيه للبيع 

كرون دانمركى
4.4960 جنيه للشراء 
4.5158 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.9381 جنيه للشراء 
2.9514 جنيه للبيع 

كرون ســويدى
2.9446 جنيه للشراء 
2.9580 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
35.6672 جنيه للشراء 
35.8441 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
20.8701 جنيه للشراء 
20.9661 جنيه للبيع 
 

دينــار كويتى
100.1077 جنيه للشراء 
100.5671 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3920 جنيه للشراء 
8.4301 جنيه للبيع 

دولار اســـترالى
20.2134 جنيه للشراء 
20.3026 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين 
81.7653 جنيه للشراء 
82.1313 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى
80.0643 جنيه للشراء 
80.4202 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى 
8.4504 جنيه للشراء 
8.4899 جنيه للبيع 

دينـار اردنـى 
43.4185 جنيه للشراء 
43.6836 جنيه للبيع 

يوان صينى
4.2846 جنيه للشراء 
4.3034 جنيه للبيع 

 

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أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 17 يناير 2024

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