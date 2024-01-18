سعر الدولار اليوم الخميس 18-1-2024 وأسعار العملات فى مصر

سعر الدولار وأسعار العملات في البنوك المصرية من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والعاملين في مجال الاقتصاد.

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الخميس 18-1-2024 وأسعار العملات في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.8272 جنيه للشراء

30.9586 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

8.2188 جنيه للشراء

8.2550 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



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اسعار العملات اليوم



يورو

33.5307 جنيه للشراء

33.6798 جنيه للبيع

جنيــه استرليـنى

39.1104 جنيه للشراء

39.3019 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.7910 جنيه للشراء

22.8899 جنيه للبيع

كرون دانمركى

4.4960 جنيه للشراء

4.5158 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9381 جنيه للشراء

2.9514 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9446 جنيه للشراء

2.9580 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.6672 جنيه للشراء

35.8441 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.8701 جنيه للشراء

20.9661 جنيه للبيع



دينــار كويتى

100.1077 جنيه للشراء

100.5671 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3920 جنيه للشراء

8.4301 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

20.2134 جنيه للشراء

20.3026 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7653 جنيه للشراء

82.1313 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0643 جنيه للشراء

80.4202 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4504 جنيه للشراء

8.4899 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

43.4185 جنيه للشراء

43.6836 جنيه للبيع

يوان صينى

4.2846 جنيه للشراء

4.3034 جنيه للبيع



