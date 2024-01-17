الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 17 يناير 2024

كتاكيت
كتاكيت

أصبحت أسعار الكتاكيت محط اهتمام الكثير من المواطنون خاصة مع الدورات الجديدة التي يشهدها السوق مع قدوم شهر رمضان المبارك، وقد شهدت أسعار الكتاكيت حالة من الثبات خلال الفترة الحالية في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث سجلت أسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم مابين 25 إلي 30 جنيها في مستهل التعاملات الصباحية، حيث أنها نفس أسعار أمس الثلاثاء.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء

سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم  في بورصة الدواجن مابين 25 جنيه إلي 30 جنيه، بينما سجلت أسعاركتكوت أبيض قطعان عمر يوم  في بورصة الدواجن مابين 24 جنيه إلي 24.25 جنيه، كتكوت ساسو عمر يوم  في بورصة الدواجن مابين 22 جنيه و  23 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت ساسو بيورعمر يوم  في بورصة الدواجن مابين23 جنيه إلى 24 جنيه.

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أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار الكتكوت البلدي اليوم الأربعاء

سجلت أسعاركتكوت بلدي حر عمر يوم  في بورصة الدواجن ما بين 6.75 جنيه إلى 7.75 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت هجين عمر يوم  في بورصة الدواجن مابين 12 جنيه إلي 13 جنيه، كما سجلت أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم  في بورصة الدواجن مابين 16 جنيه  إلي17 جنيه، كما سجلت أسعار كتكوت روزي بيورعمر يوم  في بورصة الدواجن مابين 19 جنيه إلي 20 جنيه.

أسعار كتكوت البط اليوم الأربعاء

  • كتكوت بط فرنساوي عمر يوم  في بورصة الدواجن  28 جنيه  28 جنيه
  • كتكوت بط مسكوفي عمر يوم  في بورصة الدواجن 47 جنيه  47 جنيه
  • كتكوت بط مولاردعمر يوم  في بورصة الدواجن 65 جنيه  65 جنيه

أسعار الكتكوت الرومي اليوم الأربعاء 

  • كتكوت رومي أبيضعمر يوم  في بورصة الدواجن  120 جنيه 120 جنيه
  • كتكوت رومي أبيض عمر شهرفي بورصة الدواجن 230 جنيه 230 جنيه
  • كتكوت رومي أسمر برونزيعمر يوم  في بورصة الدواجن  50 جنيه   50 جنيه
  • كتكوت رومي برونزي   وزن300 جرام  100 جنيه
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