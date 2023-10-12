تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن والبيض اليوم الخميس 12- 10-2023

سجلت الدواجن البيضاء تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجلت 68 جنيهًا في بورصة الدواجن، فيما استقر سعر البيض عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أسابيع، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدواجن والبيض اليوم الخميس 12- 10-2023

أسعار الفراخ البيضاء

تراجع طفيف سجلته أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجعت إلى سعر 68 جنيهًا في بورصة لدواجن الرئيسية بعد أن استقرت في مستوى الـ70 جنيهًا لعدة اسابيع متتالية، وترتفع أسعار الفراخ البيضاء نحو 10 جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، وجاء سعر الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم كالتالي:

سعر الدواجن الساسو: 99 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات أبيض: 68 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي: 110 جنيهات.

وستشهد أسعار الدواجن تراجع بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% بداية من بعد غد السبت بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء 12 سلعة من الجمارك في محاولة لتخفيض سعرها في الأسواق والفراخ هي أحد هذه السلع وذلك لمدة 6 أشهر.

اسعار الكتكوت الأبيض

سجل أسعار الكتكوت الأبيض ارتفاعًا بنحو جنيهان في المزرعة، ووصلت سعره بين 26 إلى 27 جنيهًا، وجاء سعر الكتاكيت في المزرعة كالتالي:

كتكوت ابيض تسمين : ٢٨ جنيهًا.

كتكوت بلدي مشعر: ١١.٥ جنيهًا.

كتكوت ساسو شيفر: ٢٢ جنيهًا.

كتكوت جميزة بدقة: ٢٢.٥ جنيه.

كتكوت الرزي برابر: ١٥ جنيهًا.

بط استار بيور تسمين: ٣٩ جنيهًا.

بط فرنساوي ابيض : ٣٢.٥ جنيه.

بط المولر المحلي: ٤٦.٥ جنيه.

بط المسكوفي: ٤٩.٥ جنيه.

سمان أسمر × أبيض: ٥ جنيهات.

رومي الأسمر عمر شهر: ٧٦ جنيهًا.

رومي الأبيض عمر شهر: ١٧٠ جنيهًا.

بط البغالي المستورد: ٦٧ جنيهًا.

كتكوت ساسو: 20 جنيهًا.

كم سعر البيضة اليوم

سجلت سعر البيضة استقرارًا عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أسابيع، حيث يصل سعر البيضة لـ5 جنيهات للمستهلك، وجاء سعر كرتونة البيض في المزارع كالتالي: