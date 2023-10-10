اتحاد منتجى الدواجن يكشف أسعار الفراخ والبيض بعد التخفيض

كشف المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أسباب انخفاض أسعار الدواجن والبيض، مؤكدًا أن هذا الانخفاض سيكون على عموم الجمهورية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن سعر البيض من المزرعة سيكون 115 جنيهًا والسعر للمستهلك بكل منافذ البيع 125جنيهًا، مشيرًا إلى أن سعر الفراخ من المزرعة 65 جنيهًا، وفي المحلات لن تزيد على 73 جنيهًا.

أسعار الفراخ المجمدة

وأشار إلى أن الفراخ المجمدة تباع في المجازر بمائة جنيه وفي السلاسل التجارية سيكون سعرها 105جنيهات، مؤكدًا أن هذا سيطبق بداية من السبت المقبل، ويراجع كل شهر وحتى نهاية العام الجاري.