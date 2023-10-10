بتخفيض 15%.. مفاجأة جديدة بشأن سعر كرتونة البيض والدواجن

كشف الدكتور ثروت الزيني نائب اتحاد منتجي الدواجن، عن تفاصيل انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، إن طبق البيض يمثل 2 كيلو بروتين حيواني، لافتا إلى أن ثمنه لا يتجاوز من 110 جنيهات إلى 120 جنيها.

وأضاف، أنه لا يوجد بروتين حيواني أرخص من بيض المائدة والدواجن، فهما البروتين الأرخص في ظل ارتفاع سعر اللحوم الحمراء، كما أن مصر تستورد 60% من اللحوم.

وأشار إلى أن اجتماع رئيس الوزراء ناقش التخفيض فى الأسعار، والذي لا يقل عن 15% خصم، وأيضا سرعة توافر الدواجن لمدة ثلاثة أشهر ويعاد النظر فيها لأن تجدد مرة أخري وتخفيض على أسعار المدخلات، فالأعلاف يتم استيرادها لـ 75% من التكلفة.