الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بتخفيض 15%.. مفاجأة جديدة بشأن سعر كرتونة البيض والدواجن

البيض
البيض

كشف الدكتور ثروت الزيني نائب اتحاد منتجي الدواجن، عن تفاصيل انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، إن طبق البيض يمثل 2 كيلو بروتين حيواني، لافتا إلى أن ثمنه لا يتجاوز من 110 جنيهات إلى 120 جنيها.

 وأضاف، أنه لا يوجد بروتين حيواني أرخص من بيض المائدة والدواجن، فهما البروتين الأرخص في ظل ارتفاع سعر اللحوم الحمراء، كما أن مصر تستورد 60% من اللحوم.

وأشار إلى أن اجتماع رئيس الوزراء ناقش التخفيض فى الأسعار، والذي لا يقل عن 15% خصم، وأيضا سرعة توافر الدواجن لمدة ثلاثة أشهر ويعاد النظر فيها لأن تجدد مرة أخري وتخفيض على أسعار المدخلات، فالأعلاف يتم استيرادها لـ 75% من التكلفة.

الدواجن الحياة ثروت الزيني

مواد متعلقة

الدفاع المدنى فى غزة: إطلاق الفسفور الأبيض المسرطن والمحرم دوليًا على الأبرياء

مستشار عسكرى: مخطط إقامة وطن بديل للفلسطينيين فى سيناء لن يحدث

"جنان من إسرائيل".. مستشار عسكرى: ذرة واحدة من سيناء تساوى حياة المصريين كلهم

أحمد الطاهرى: الرئيس السيسى أعاد الاهتمام العالمى بالقضية الفلسطينية

أحمد الطاهرى: منطقة الشرق الأوسط يتم الدفع بها إلى فوضى عارمة

الطاهرى: ما يجرى الآن مخطط له مسبقًا بعد تصدى مصر لصفقة القرن

الطاهرى: جماعات الإسلام السياسى تعمدت تزييف دور مصر فى القضية الفلسطينية

أحمد الطاهرى: الربيع العربى أكبر كارثة على القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

عاجل.. "خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

المقاومة تنفذ وعدها.. رشقة جديدة من الصواريخ باتجاه عسقلان (فيديو)

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

هل اقترب يوم القيامة بسبب الحرب مع اليهود؟.. عالم أزهرى يرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مناقشات بين وزير الخارجية ونظيريه اليوناني والتونسي حول التصعيد الإسرائيلى في غزة

شكرى: جهود مصرية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين عبر معبر رفح

اتصال مع نظيره الإيرانى.. وزير الخارجية يحذر من توسيع الصراع الجارى بين الفلسطينيين وإسرائيل