عاجل.. أبرزها "السكر والدواجن".. قائمة السلع المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية عن السلع المعفاة من الجمارك في مصر والتي وصلت إلى 12 سلعة غذائية.

يأتي ذلك في إطار سعى الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية التي شهدت إرتفاع كبير في الشهور الماضية.

وحصل “الدستور” على نسخه من قرار مجلس الوزراء حول السلع المعفاه من الجمارك، ننشرها في السطور التالية.

ما هي السلع المعفاة من الجمارك في مصر؟

وبين القرار الخاص بواردات السلع المعفاه من الجمارك و الخاضعه للبنود الجمركية الموضح أرقامها لمدة 6 أشهر.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية فإن السلع المعفاه من الجمارك في مصر شملت:

1. الدواجن

2. احشاء واطراف صالحه للاكل من فصائل الابقار واللحوم من طيور الدواجن المذكوره في البند

3. الالبان

4. الزبد

5. الجبن

6.الشاي

7. الدهون

8. شحوم الزيوت النباتيه

9. السكر

10. المكرونه

11. محضرات الانواع المستعمله لتغذيه الحيوانات

12. الأدوية

هل تنخفض الأسعار في مصر؟

مع صدور قرار اعفاء السلع من الجمارك وينتظر المواطنون تطبيق قرار مجلس الوزراء السبت المقبل علي السلع الغذائية المتفق عليها بالتخفيف من قبل الحكومة.

وكان مصطفي مدبولي قد أعلن عن تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية بين 15% و25% وفق اجتماع مشترك مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية بضبط الاسعار ، لذا صدر قرار اعفاء السلع من الجمارك.

وأكدت الغرف التجارية، في بيان رسمي حول السلع المعفاه من الجمارك لها أنه يتم التنسيق مع مجلس الوزراء في الوقت الحالي لتطبيق خفض الأسعار بداية من السبت المقبل .

ومن جانبه، قال علاء عز، أن قرار إعفاء بعض السلع الغذائية المستورده هو أحد القرارات الفورية التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار فضلاً عن الاتفاق علي عدد من القرارات الأخري التي من شأنها خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية مع الاتفاق مع التجار علي الوصول لأقل هامش ربح ممكن لتخفيف الأعباء على المواطنين .

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة خفض اسعار السلع الغذائية والأساسية سيؤدي إلي توازن كبير في السوق ويتيح مجموعة من البدائل أمام المواطن وفق توجيهات الرئيس السيسي.

واضاف رئيس الاتحاد في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن الإعفاءات الجمركية علي 12 سلعة أساسية والأدوية يستهدف دعم المواطن والحد من اثار الموجة التضخمية علي حياة المصريين مشيرا إلي أن هناك تكاتف بين المنتجين والمصنعين والتجار والموزعين لإنجاح المبادرة الرئاسية لخفض الاسعار .

وأوضح “الوكيل” أن بداية من السبت المقبل سيشهد معظم السلع انخفاض يتراوح بين 15 - 25% حيث قامت الدولة باعفاءات جمركية عن جميع السلع الأساسية وهذا يساهم في خفض الأسعار من المنبع.