أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 15-1-2024 في بورصة الدواجن

مع قرب مواسم رمضان يبحث الكثير من المواطنون عن أسعار الكتاكيت حيث تشهد إقبالا كبيراعنها، خاصة خلال الفترة الحالية، حيث أن أسعار الكتاكيت تعتمد علي العرض والطلب، وأسعارها تشهد حالة من الأرتفاع نتيجة إلي زيادة الطلب عليها.

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدي والبط، في بورصة الدواجن اليوم 15-1-2024 في بورصة الدواجن.

أسعار كتاكيت الفراخ اليوم

سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم سجل مابين 22 جنيه إلى 30 جنيها

كتكوت أبيض قطعان عمر يوم سجل مابين 21 جنيه إلى 21.25 جنيه

كتكوت ساسو عمر يوم سجل مابين 22 جنيه إلى 23 جنيه

كتكوت ساسو بيور عمر يوم سجل مابين23 جنيه إلى 24 جنيه

كتكوت بلدي حر عمر يوم سجل مابين 6.75 جنيه إلى 7.75 جنيه

كتكوت هجين عمر يوم سجل مابين 12 جنيه إلى 13 جنيها

كتكوت جيل ثاني عمر يوم سجل مابين 16 جنيه إلى 17 جنيها

كتكوت روزي بيور عمر يوم سجل مابين 19 جنيه إلى 20 جنيه.

أسعار كتاكيت البط اليوم الأثنين 15-1-2024

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم سجل مابين 28 جنيه

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم سجل مابين 47 جنيه

كتكوت بط مولارد عمر يوم سجل مابين 67 جنيه

أسعار الكتاكيت الرومي اليوم الأثنين 15-1-2024

سعر كتكوت رومي أبيض عمر يوم سجل مابين 120 جنيه 120 جنيه

كتكوت رومي أبيض عمر شهر 230 جنيه

كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم 50 جنيه

كتكوت رومي برونزي 300 جرام يسجل سعر 100 جنيه

أسعار كتكوت السمان اليوم الأثنين 15-1-2024

كتكوت سمان أسمر عمر يوم سجل 3.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض عمر يوم سجل 4 جنيه