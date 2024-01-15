الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 15-1-2024 في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

مع قرب مواسم رمضان يبحث الكثير من المواطنون عن أسعار الكتاكيت حيث تشهد إقبالا كبيراعنها، خاصة خلال الفترة الحالية، حيث أن أسعار الكتاكيت تعتمد علي العرض والطلب، وأسعارها تشهد حالة من الأرتفاع نتيجة إلي زيادة الطلب عليها.

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدي والبط، في بورصة الدواجن اليوم 15-1-2024 في بورصة الدواجن.

أسعار كتاكيت الفراخ اليوم 

سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم سجل مابين 22 جنيه إلى 30 جنيها

كتكوت أبيض قطعان عمر يوم سجل مابين 21 جنيه إلى 21.25 جنيه

كتكوت ساسو عمر يوم سجل مابين 22 جنيه إلى 23 جنيه

كتكوت ساسو بيور عمر يوم سجل مابين23 جنيه إلى 24 جنيه

كتكوت بلدي حر  عمر يوم سجل مابين 6.75 جنيه إلى 7.75 جنيه

كتكوت هجين  عمر يوم سجل مابين 12 جنيه إلى 13 جنيها

كتكوت جيل ثاني  عمر يوم سجل مابين 16 جنيه  إلى  17 جنيها

كتكوت روزي بيور عمر يوم سجل مابين  19 جنيه إلى  20 جنيه.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

استقرار أسعار الكتاكيت اليوم الخميس فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 15-1-2024

أسعار كتاكيت البط اليوم الأثنين 15-1-2024

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم سجل مابين 28 جنيه   

كتكوت بط مسكوفي   عمر يوم سجل مابين 47 جنيه  

كتكوت بط مولارد عمر يوم سجل مابين 67 جنيه  

أسعار الكتاكيت الرومي اليوم الأثنين 15-1-2024

سعر كتكوت رومي أبيض  عمر يوم سجل مابين   120 جنيه 120 جنيه

كتكوت رومي أبيض عمر شهر 230 جنيه 

كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم 50 جنيه

كتكوت رومي برونزي 300 جرام يسجل سعر 100 جنيه 

أسعار كتكوت السمان اليوم الأثنين 15-1-2024

كتكوت سمان أسمر عمر يوم سجل 3.50 جنيه       

كتكوت سمان أبيض  عمر يوم سجل 4 جنيه

مواسم رمضان المواطنون أسعار الكتاكيت زيادة الطلب العرض والطلب أسعار الكتاكيت البيضاء سعر كتكوت أبيض شركات ع

مواد متعلقة

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 18-10-2023

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن والبيض اليوم الخميس 12- 10-2023

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الخميس 5-10-2023

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 2 أكتوبر فى بورصة الدواجن

التعاملات الصباحية|أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 25-9-2023

التعاملات الصباحية|أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 24-9-2023

التعاملات الصباحية|أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

التعاملات الصباحية|أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الأكثر قراءة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

140 ثانية مرعبة.. القصة الكاملة لانتحار فتاة من الطابق الـ23 بفندق شهير (صور)

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

المناسترلى: إنشاء مصنع لإنتاج أقمشة الجينز خطوة لتحقيق الاكتفاء فى صناعة الملابس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بني صهيون !

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟