أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 2 أكتوبر في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت حالة من الاستقرار اليوم حيث استقرت عند أعلى سعر لها خلال الفترة الماضية، والكتاكيت من مدخلات إنتاج الدواجن والتي تعتمد على العرض والطلب.

ونستعرض في التقرير التالي اسعار الكتاكيت اليوم الأثنين في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الكتكوت أبيض شركات اليوم الأثنين 2 أكتوبر عمر يوم لتسجل 29 جنيها.

بلغ سعر كتكوت أبيض قطعان اليوم الأثنين 2 أكتوبر عمر يوم لتسجل 24.25 جنيه في بورصة الدواجن.

استقر سعر كتكوت ساسو اليوم الأثنين 2 أكتوبر عمر يوم لتسجل 18 جنيه في بورصة الدواجن.

بلغ سعر كتكوت ساسو بيور اليوم الأثنين 2 أكتوبر عمر يوم لتسجل 19 جنيه في بورصة الدواجن.

قدر سعر كتكوت بلدي حر اليوم الأثنين 2 أكتوبر عمر يوم لتسجل 11.50 جنيه في بورصة الدواجن.

جاء سعر كتكوت هجين اليوم الأثنين 2 أكتوبر عمر يوم لتسجل 14.5جنيها في بورصة الدواجن.

بلغ سعر كتكوت جيل ثاني اليوم الأثنين 2 أكتوبر عمر يوم لتسجل 16 جنيه في بورصة الدواجن

سجل سعر كتكوت روزي بيور اليوم الأثنين 2 أكتوبر عمر يوم لتسجل 15 جنيها في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم

قدرت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 2 أكتوبر كتكوت عمر يوم في شركة الصلاح بـ 30 جنيها.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 2 أكتوبر كتكوت عمر يوم في شركة مجموعة الوادي بـ 28 جنيها.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 2 أكتوبر كتكوت سمان بيور عمر يوم بـ 6 جنيها.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 2 أكتوبر كتكوت عمر يوم بلدي بـ 11.75جنيها.

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 2 أكتوبر كتكوت عمر يوم سمان ( الأسمر ) بـ 3.5جنيها.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 2 أكتوبر كتكوت عمر يوم في ساسو بـ 18.25جنيها.

أسعار كتكوت البط اليوم الأثنين 2 أكتوبر

سجل سعر كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم 28.50 جنيه و29.00 جنيه .

سجل سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي يوم 33.50 جنيه و34.25 جنيه .

سجل سعركتكوت بط مسكوفي يوم 45.00 جنيه و45.50 جنيه .

سجل سعر كتكوت بط مولارد يوم 41.50 جنيه و42.00 جنيه .