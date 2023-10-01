التعاملات الصباحية|أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 1 أكتوبر

يبحث الكثير من المواطنين المهتمين بتربية الدواجن عن أسعار الكتاكيت، حيث أنها شهدت طفرة كبيرة في الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث ارتفعت الأسعار لـ 50% نتيجة إلي زيادة الطلب على الكتاكيت، وبحسب تصريحات شعبة الدواجن فإن هناك عدد كبير من قطاع الأمهات أصبح خارج المنظومة الأمر الذي تسبب ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب وقلة المعروض.

وتقدم الـ" الدستور" في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 1 أكتوبر في بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي وفقا إلي أخر تحديث للبورصة.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الكتكوت أبيض شركات اليوم الأحد 1 أكتوبر عمر يوم لتسجل 29 جنيها.

بلغ سعر كتكوت أبيض قطعان اليوم الأحد 1 أكتوبر عمر يوم لتسجل 24.25 جنيه في بورصة الدواجن.

استقر سعر كتكوت ساسو اليوم الأحد 1 أكتوبر عمر يوم لتسجل 18 جنيه في بورصة الدواجن.

بلغ سعر كتكوت ساسو بيور اليوم الأحد 1 أكتوبر عمر يوم لتسجل 19 جنيه في بورصة الدواجن.

قدر سعر كتكوت بلدي حر اليوم الأحد 1 أكتوبر عمر يوم لتسجل 11.50 جنيه في بورصة الدواجن.

جاء سعر كتكوت هجين اليوم الأحد 1 أكتوبر عمر يوم لتسجل 14.5جنيها في بورصة الدواجن.

بلغ سعر كتكوت جيل ثاني اليوم الأحد 1 أكتوبر عمر يوم لتسجل 16 جنيه في بورصة الدواجن

سجل سعر كتكوت روزي بيور اليوم الأحد 1 أكتوبر عمر يوم لتسجل 15 جنيها في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم

قدرت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 1 أكتوبر كتكوت عمر يوم في شركة الصلاح بـ 30 جنيها.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 1 أكتوبر كتكوت عمر يوم في شركة مجموعة الوادي بـ 28 جنيها.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 1 أكتوبر كتكوت سمان بيور عمر يوم بـ 6 جنيها.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 1 أكتوبر كتكوت عمر يوم بلدي بـ 11.75جنيها.

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 1 أكتوبر كتكوت عمر يوم سمان ( الأسمر ) بـ 3.5جنيها.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 1 أكتوبر كتكوت عمر يوم في ساسو بـ 18.25جنيها.

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