أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن

البيض من السلع الأساسية والتي لا غني عنها، وهو من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، وقد شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في بورصة الدواجن.

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض في البورصة اليوم

سجلت أسعار طبق بيض أحمر اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 125 جنيه إلي 129 جنيه.

سجلت أسعار طبق بيض أبيض اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 123 جنيه إلي 127 جنيه .

سجلت أسعار طبق بيض بلدي اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 134 جنيه إلي 132 جنيه.

أسعار طبق البيض في الشركات اليوم

سجلت أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض )124.5 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في شركة أكتوبر ( البني ) 126 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في شركة أكتوبر ( الأبيض )125 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في شركة الصالحية ( البني )125.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في شركة البنا جروب ( البني )125.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في شركة البنا جروب ( الأبيض )123.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( البني )126 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض )124 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في شركة رشاد حمزه ( الأبيض )123.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في شركة رشاد حمزة ( البني ) 125.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في شركة كمشيش ( البني )128 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( البني )126 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )124 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض )133 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في شركة أحمد الجوهري ( البني )135 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( البني )126 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( الأبيض )124 جنيها للطبق.