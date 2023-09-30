أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر السبت 30-9-2023

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 30-9-2023 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية، من قبل الملايين من ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر، في ظل ارتفاع الأسعار الناتجة عن الركود الاقتصادي العالمي.



أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 30-9-2023

واستقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 30-9-2023، بفعل توافر الأعلاف الداجنة في الأسواق المصرية للمزارع وصغار المربين، حيث زاد المعروض من الدواجن للمواطنين في المحلات التجارية للمستهلكين وإليكم الأسعار بالتفصيل في الأسواق الشعبية:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 72 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 81 جنيها للكيلو وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 69 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 75 جنيها للكيلو وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيها للكيلو وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 72 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 81 جنيها للكيلو وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البط البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 140 جنيها للكيلو وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البط المولارد في المزارع للتجار نحو 90 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 100 جنيه للكيلو وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار نحو 72 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 81 جنيها للكيلو وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الأوراك في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 80 جنيها.

سجل كيلو الدبابيس في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 70 جنيها.

سجل كيلو أجنحة الدجاج في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 60 جنيها.

سجل كيلو البانية في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 160 جنيها.

أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 120 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 138 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 130 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 145 جنيها.