انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق

حالة من التذبذب تشهدها أسعار السلع الغذائية بالأسواق ما بين انخفاض وارتفاع، وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت أسعار الأرز والزيت والذرة وبعض أنواع الجبن تراجعًا في الأسعار، على عكس أسعار الفول والسكر والعدس والتي ارتفعت أسعارها خلال الأيام الماضية، وفي التقرير التالي نرصد أسعار بعض السلع بالأسواق.

أسعار السلع الأساسية

شهدت أسعار الأرز المعبأ تراجعًا حيث تراوح سعر الكيلو الواحد ما بين 27 لـ28 جنيهًا، وجاء سعر الأرز السائب 23 جنيها للكيلو الواحد، انخفض سعر لتر الزيت ليصل لـ61 جنيها بعد أن كان وصل لـ64 جينهًا، وانخفض أيضا سعر لتر زيت الذرة ليصل لـ71 جنيها، وشهد سعر الفول السائب تراجعا طفيفا، حيث وصل سعر الكيلو لـ39.51 جنيه، سعر الفول المعبأ 42 جنيها للكيلو الواحد، الدقيق المعبأ 22 جنيها للكيلو الواحد، كيلو السكر المعبأ 34 جنيها، كيلو المعكرونة المعبأة 24 جنيها، كيلو العدس المعبأ 49 جنيها.

أما عن منتجات الألبان فقد شهدت تراجعا في الأسعار هي الأخرى خلال الأيام القليلة الجارية، فقد وصل سعر لتر اللبن السائب لـ23 جنيها، أما اللبن المعبأ فقد كانت سعر اللتر 33 جنيها، وشهد سعر الجبن الأبيض انخفاضًا في الأسعار حيث وصل سعرها لـ114 جنيها للكيلو الواحد، أما الجبن الرومي فقد انخفض سعرها لـ218 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق

شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارا على مدار الأيام الجارية، حيث تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 300 و350 جنيها، كيلو اللحم الكبيرة تراوح ما بين 260 و290جنيها للكيلو الواحد، الكبدة 280 جنيها للكيلو الواحد، اللحم المفروم تراوحت ما بين 260 و280 جنيها للكيلو الواحد، كيلو اللحم الجملي 300 جنيها وذلك بمحال الجزارة.

فيما شهدت اللحوم البرازيلية تراجعا في الأسعار والتي جاءت على النحو التالي، وكشف التجار أن سعر عبوة اللحوم البرازيلية المجمدة 80 جنيهًا، المفروم 70 جنيهًا، 55 جنيهًا للكبدة البرازيلي لوزن 650 جرامًا في، وكيلو الدهن 100 جنيه، ولحمة الراس 180 جنيهًا، والكوارع 120 جنيهًا وذلك بمنافذ البيع.

أسعار الدواجن بالأسواق

بينما تعيش أسعار الدواجن حالة من عدم الاستقرار ما بين انخفاض وارتفاع، حيث تراوحت سعر الدواجن البيضاء ما بين 75 و80 جنيهًا للكيلو الواحد، سعر الدواجن البلدي تراوحت ما بين 100 و105 جنيهات للكيلو الواحد، وتراوحت سعر كرتونة البيض ما بين 125 و130 جنيها.