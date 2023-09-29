أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 29-9-2023

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها غير المبرر خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 72 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار البيض ثباتًا عند الارتفاعات السعرية التي سجلتها منذ عدة أيام، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم في مصر الجمعة 29-9-2023.

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء: 72 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو: 87 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات أبيض: 65 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي: 112 جنيهًا.

وأعلنت شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن الارتفاع الذي تسجله أسعار الدواجن غير مبررة، مع التراجع الذي سجلته أسعار الأعلاف منذ عدة أشهر، موضحة أن ما يحدث هو استغلال من التجار فقط.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض: 27 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 18 جنيهًا.

القاهرة للدواجن: أربو 27.25 جنيه (ارتفاع 0.25 جنيه).

بلدي للأعلاف والدواجن: إيفيان 27 جنيهًا (ارتفاع 0.25 جنيه).

نيوهوب ايجيبت للدواجن: 28.5 جنيه (ارتفاع 0.5 جنيه).

الحمد للأعلاف والدواجن: روص 26 جنيهًا (ثبات).

الفيروز(زلط/ابو زيد): 28 جنيهًا (ثبات).

الوطنية: كب 29 جنيهًا (ارتفاع 0.5 جنيه).

الوادي: روص 27.5 جنيه (ارتفاع 0.5 جنيه).

العناني: 28 جنيهًا (ارتفاع 0.5 جنيه).

مكة المكرمة: أبيض ساسي 28 جنيهًا (ثبات).

نيوجين: 29 جنيهًا (ارتفاع 0.5 جنيه).

عاصم الخرصاوى: 24 جنيهًا (انخفاض 0.5 جنيه).

القصبي: 28 جنيهًا (ثبات).

رواد النيل: 26 جنيهًا (ثبات).

سعر البيض اليوم

استقر سعر كرتونة البيض عند نفس الارتفاعات التي سجلتها منذ أسابيع وجاء سعرها في المزارع كالتالي:

كرتونة بيض أبيض: 125 جنيهًا.

كرتونة بيض أحمر: 127 جنيهًا.

كرتونة بيض بلدي: 135 جنيهًا.