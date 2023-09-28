الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الفراخ تواصل ارتفاعها.. أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 28-9-2023

الدواجن
الدواجن

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 70 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع أسعارها حتى تصل إلى المستهلك، كما واصلت أسعار البيض ارتفاعها في المزارعن، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 28-9-2023.

سعر الفراخ اليوم 

  • سعر الدواجن البيضاء للكيلو: 70 جنيهًا.
  • سعر الدواجن الساسو للكيلو: 84 جنيهًا.
  • سعر الفراخ أمهات بيضاء: 65 جنيهًا.

ورأى رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق غير مبرر في ظل تراجع أسعار الأعلاف، وكذلك انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج.

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أسعار الكتاكيت اليوم 

  • الكتكوت الأبيض (قطعان): 24.25 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو بيور: 24.25 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 25.25 جنيهًا.
  • كتكوت بلدي مشعر: 11.50 جنيهًا.
  • كتكوت بلدي هجين: 12.00 جنيهًا.
  • كتكوت بط مولر شركات عمر يوم: 41.00 جنيهًا.
  • لوادى: 28.50 جنيهًا.
  • الوطنية: 29.00 جنيهًا.
  • كايرو ثري: 29.00 جنيهًا.
  • أسيوط: 29.50 جنيهًا.
  • العناني: 29.00 جنيهًا.
  • الذهبية: 29.00 جنيهًا.
  • طيبة: 28.50 جنيهًا.
  • أمهات: 29.00 جنيهًا.
  • سيد زكريا: 28.50 جنيهًا.
  • الإيمان: 27.50 جنيهًا.
  • الزينهم: 27.50 جنيهًا.
  • القاهره: 28.50 جنيهًا.
  • السلطان: 28.00 جنيهًا.
  • المنصوره: 25.50 جنيهًا.
  • ساسو شيفر جيل اول: 20.00 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض 

وواصل سعر كرتونة البيض ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الخميس، والذي تراه الغرف التجارية غير مبرر مع تراجع أسعار الأعلاف الذي شهدته مصر منذ عدة أشهر، وجاء سعر كرتونة البيع في المزرعة والتي ترتفع عدة جينهات حتى تصل إلى المستهلك كالتالي: 

  • بيض أبيض: 125 جنيهًا.
  • بيض أحمر: 127 جنيهًا.
  • بيض بلدي: 135 جنيهًا.
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