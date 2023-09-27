الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة سارة بشأن أسعار السكر

السكر
السكر

أوضح هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، أسعار السكر الحالية في مصر، قائلًا: "إن هناك 3 أسعار للسكر حاليًا في مصر، مؤكدًا على وجود تذبذب في السعر، لكن لا يوجد نقص في المنتج، حيث إن المنتج موجود ومتوفر".

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية خلال مداخلة ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أنه يوجد 65 مليون مواطن يحصلون على السكر بالمجان أو بسعر يصل لـ 12.60 قرش، كما أن هناك سكر في المجمعات  الكيلو بـ 20 جنيه، وفي  معارض "أهلا مدارس" التي بها فروع للمواد الغذائية، حيث تعرض الشركة القابضة في هذه المعارض السكر بـ 20 جنيها".

ارتفاع أسعار السكر في السوق الحر 

وأوضح أن هناك ارتفاعا في أسعار السكر بالسوق الحر خلال الفترة الماضية، حيث تراوحت أسعار السكر في السوق من 35 جنيها إلى 40 جنيها، لافتا إلى أن هذا الارتفاع يعتبر وقتيا وسينتهي خلال الأيام اامقبلة، نظرا لارتفاع أسعار السكر الخام في البورصة العالمية بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة، وغيرها من العوامل الكثيرة، كما أن حلاوة المولد زادت من السحب على السكر بعض الشيء وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره.

وأشار إلى أن هناك توازنا تصنعه الحكومة، لافتا إلى أنه يوجد 65 مليون مواطن على بطاقات التموين يحصلون على السكر بالمجان، حيث يحصلون على السكر بأسعار استرشادية، كما أن المجمعات الاستهلاكية يصل فيها سعر السكر إلى 20 جنيها، كما أن السكر في معارض أهلا مدارس بـ 20 جنيها، والمواطن يستطيع شراء 5 كيلو سكر ، ومن الممكن أيضا في اليوم التالي يستطيع أن يشتري السكر ، لافتا إلى أن هذه المعارض تتواجد في فيصل على مساحة 2000 متر، وفي إمبابة والعمرانية والبدرشين وأكتوبر.

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