أسعار السكر اليوم الجمعة.. بعد الارتفاع المفاجئ في سعر الطن

تصدر البحث عن أسعار السكر مؤشرات البحث في "جوجل"، اليوم الجمعة، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا بعد فترة من الاستقرار، ووصل سعر الطن لنحو 32 ألف جنيه، بعد أن سجل 19 ألف جنيه طوال الشهر الماضي.

السعر للمستهلك

وبطبيعة الحال، ارتفع سعر كيلو السكر للمستهلك إثر ارتفاع سعر الطن ، حيث تراوح ما بين 27 إلى 33 جنيه للكيلو، ووصل السعر في السلاسل الغذائية إلى 36 جنيه للكيلو، حسب نوع السكر ودرجة لونه، واختلاف أصله ما بين قصب السكر والبنجر.

قرار وقف التصدير

ومن المتوقع أن يتراجع سعر السكر الفترة المقبلة، بعد قرار وقف تصدير السكر، الذي أعلنته وزارة التجارة والصناعة لمدة 3 أشهر، وفقًا لاحتياجات السوق ، وقرارات وزارة التموين.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتخذ فيها وزارة التجارة والصناعة قرارًا بوقف تصدير السكر إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أكدت وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر فبراير 2024 بخلاف التعاقدات الحالية.

مطالب التجار

وطالب التجار الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، لتنفيذ قرارات وزارتي التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة ، بما يحول دون تفاقم ارتفاع سعر السكر وحدوث أزمة ، وإلزام الجهات بتنفيذ القرار بوقف التصدير، إلا للكميات التي تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي ، والتشديد على تطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية التي تمنع من تغيير الأسعار أو رفعها بدون مبرر وبدون وجه حق، مما يزيد من معدلات الحوكمة.

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