محافظ البنك المركزى يشارك في مؤتمر "التعاون الاقتصادى الكورى الإفريقى"

شارك كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك، في فعاليات المؤتمر الوزاري السابع "للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي"، الذي استضافته كوريا الجنوبية بمدينة بوسان خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري، تحت عنوان "نحو مستقبل مستدام: التحول العادل للطاقةوالقطاع الزراعي في إفريقيا".

تفاصيل المؤتمر الوزاري السابع "للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي"

حضر المؤتمر -الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية الكورية وبنك كوريا للاستيراد والتصدير، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية(AfDB) - 500 من كبار المسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية وعدد كبير من الدول الإفريقية، منهم محافظو الدول الأعضاء بمجموعة بنك التنمية الإفريقي والمديرين التنفيذيين، فضلًا عن مجموعة من السفراء الأفارقة، ورؤساء مؤسسات التمويل الإفريقية، وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين لمناقشة قضايا التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون وتحقيق الأمن الغذائي في القارة الإفريقية.

وفى سياق متصل، شارك محافظ البنك المركزي المصري في المائدة المستديرة التي تم تنظيمها بحضور عدد كبير من محافظي الدول الإفريقية ببنك التنمية الإفريقي، حيث أجرى خلالها مداخلتين، كانت الأولى بشأن "التحول العادل إلى الطاقة النظيفة في إفريقيا"،حيث تم التطرق للتحديات التي تواجه النمو الأخضر في أفريقيا وآليات التعامل معها، بينما كانت المداخلة الثانية حول "التحول الزراعي في القارة الأفريقية"، إذ قام سيادته بإبداء مرئياته بخصوص التعاون الكوري الأفريقي في ملف التحول الزراعي.

كما عُقد اجتماع في مقر البنك المركزي الكوري في العاصمة سول بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، ورامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي المصري مع ري تشانج-يونج محافظ البنك المركزي لكوريا الجنوبية ومين جواهونج نائب محافظ البنك المركزي لكوريا الجنوبية، حيث تم تناول أوجه ومجالات التعاون المشترك، لاسيما تعزيز الروابط المالية فيما بين البلدين.

التعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي

تم تأسيس التعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي (KOAFEC) عام 2006، بمبادرة من كوريا الجنوبية للمساهمة في أجندة التنمية الإفريقية، وفي نفس العام، تم إطلاق المؤتمر الوزاري الأول لتعزيز التشاور بين المسؤولين الحكوميين الكوريين والأفارقة، ومنذ ذلك الحين، تطور المؤتمر إلى تجمع دوري يُعقد كل عامين.

جدير بالذكر، أن الصندوق الائتماني التابع للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي قد ساهم في العديد من المشروعات في جمهورية مصر العربية، من أبرزها تمويل مشروع الربط الإلكتروني بين عدد من البورصات الإفريقية (AELP) من ضمنها البورصة المصرية؛ الأمر الذي سوف يترتب عليه تسهيل إجراءات التداول وتعزيز الاستثمارات البينية بين الدول الإفريقية.

وفي نفس الإطار، قدَّم الصندوق الدعم لإعداد دراسة جدوى حول تقنيات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر، بالإضافة إلى مساهمته في التحضيرلمشروع "معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبورواش الخضراء".

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