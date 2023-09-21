آمن ورخيص.. "القطار الكهربائى" أهم وسائل المواصلات فى العصر الحديث

يعد القطار الكهربائي الخفيف من أهم وسائل المواصلات في مصر في التاريخ الحديث، وقد اكتسب شهرة واسعة بعد انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، مما رفع نسب الإقبال عليه، لأنه يربط بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدن بدر والشروق والعبور والمستقبل وهليوبوليس الجديدة وحدائق العاصمة والعاشر من رمضان والمنطقة الصناعية والروبيكي.

كما يربط القطار الخفيف تلك المدن بمصر الجديدة عن طريق المحطة التبادلية المركزية عدلي منصور، التي تتيح للمواطنين استقبال القطار الكهربائي بمترو الأنفاق للوصول إلى وجهتهم.

مراحل القطار الكهربائي

تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من محطة عدلي منصور المركزية وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويتبقى المرحلة الثالثة من مدينة الفنون والثقافة إلى داخل العاصمة والمرحلة الرابعة داخل مدينة العاشر من رمضان.

أتوبيسات مكيفة لنقل الركاب

كما تم توفير عدد من الأتوبيسات المكيفة لنقل الركاب من وإلى محطات القطار الكهربائي، بجميع المدن والمحطات التي يمر بها القطار، كما تتوافر ساحات انتظار للسيارات بالمحطات، بدون رسوم.

مميزات القطار

يتمتع القطار الكهربائي الخفيف LRT كوسيلة مواصلات بعدة مميزات، أولها ارتفاع معدلات الأمان، وثانيًا سهولة الحركة، وثالثًا إمكانية مشاهدة المظاهر الحضارية والمعمار المتميز خلال رحلة القطار بالمدن الجديدة التي يمر بها، كما أن سعر تذكرة القطار أقل من وسائل النقل البديلة، وإمكانية تبادل خدمة النقل مع المحاور الآلية الرئيسية مثل الطريق الدائري والدائري الإقليمي وطريق مصر الاسماعيلية وطريق بلبيس، حيث توجد محطات على هذه المحاور تحتوي على أماكن انتظار ضخمة.

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