الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في اليوم العالمي للزهايمر..

علامات تُنذر بأن الشخص معرض للإصابة بمرض الزهايمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعد مرض الزهايمر من أمراض العصر التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة، ويُعاني منه العديد من كبار السن، وقد نجد في كل أسرة في الوقت الراهن مريضًا بالزهايمر، الذي يبدأ بضعف تدريجي في الوظائف الذهنية؛ بسبب فقدان الخلايا العصبية وحدوث خلل في نسيج الدماغ، ويعتبر نسيان الأحداث من أهم أعراض المرض.

اليوم العالمي للزهايمر

ويحتفل العالم اليوم 21 سبتمبر باليوم العالمي للزهايمر من أجل التركيز على أهمية فهم طبيعة المرض، وكيفية التعامل معه، وكيفية تأخير ظهوره في سن مبكرة، وبدأت فكرة اليوم العالمي للزهايمر منذ عام 1984 في واشنطن، وزاد الاهتمام بهذا اليوم بعد زيادة أعداد المصابين بالمرض عامًا بعد آخر، ووفقًا لآخر الإحصائيات العالمية يعاني نحو 35 مليون شخص حول العالم من مرض الزهايمر، في ظل توقعات بوصولهم إلى 115 مليونًا عام 2025.

الإنذارات المبكرة للمرض

تظهر أعراض مرض الزهايمر ببطء شديد، تدريجيًا وعلى مدار أعوام، حتى تتأثر أغلب مناطق الدماغ بالمرض وتتعرض للتلف، وفي البداية يؤثر المرض على الذاكرة بشكل تدريجي، وعندما تبدأ المرحلة الأولى  للمرض لا يمكن اكتشافها إلا عن طريق إجراء الفحوصات الطبية، ولا يمكن للمريض أو المحيطين به ملاحظة ذلك.

وتبدأ المرحلة الثانية باختلال في الذاكرة قد لا يلاحظه البعض أيضًا؛ لأنه قد يتشابه مع بعض الأمراض النفسية، أما المرحلة الثالثة التي يعاني منها المريض من الخرف البسيط فيمكن تشخيص المرض بسهولة، حيث يصعب على المريض التعبير وترتيب الأفكار، ووضع الأشياء في غير أماكنها، ونسيان أسماء أفراد العائلة، وصعوبة أداء المهام، وتلك هي الإنذارات المبكرة للمرض، ويعيش المرضى المصابون بداء الزهايمر بين 3 أعوام و11 عامًا بعد التشخيص، وقد يعيش المرضى في بعض الحالات 20 عامًا أو أكثر.

 كيف يمكن تأخير ظهور مرض الزهايمر

تناول فيتامين E يعد من أفضل وسائل تأخير ظهور مرض الزهايمر، حيث إن تناول 2000 وحدة دولية يوميًا قد يساعد على تأخير تفاقم الأعراض لدى الأشخاص المصابين فعليًا بأعراض المرض الخفيفة إلى المتوسطة.

كما أن هناك بعض العلاجات التي تساعد على تخفيف الأعراض ومنها مثبطات الكولينستيراز والميمانتين.

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الزهايمر اليوم العالمي للزهايمر العلاج فقدان الذاكرة النسيان أبرز أعراض الخرف

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