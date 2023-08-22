طبيب يوضح الفرق بين الزهايمر وضبابية الدماغ وأسبابهما (فيديو)

تحدث الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن مصطلح ضبابية الدماغ، موضحا أن هذا الاسم هو مصطلح قديم ولكنه ظهر جدا فى الفترة الأخيرة مع متلازمة ما بعد كورونا، لأن هناك الكثير ممن عانوا منه.

وقال “الحداد” خلال مداخلة على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن سبب هذه المتلازمة هو وجود قصور فى الدورة الدموية المخية، وتلك الضبابية تكون عبارة عن اضطراب ذهني يجعل الشخص مشتت ذهنيا ولا يستطيع عمل أكثر من شئ فى نفس الوقت ولديه نوع من النسيان.

وعن أسباب ضبابية الدماغ، أكد استشاري الحساسية والمناعة، أن أسباب ضبابية الدماغ الطبية هي الجلطة أو الاضطراب الذهني أو تناول معادن ثقيلة مثل: النيكل أو الذئبق وخلافه، أو بسبب فيروس كورونا مؤخرا، موضحا أن هناك بعض متاعفين كورونا يحدث لهم نوع من العاصفة المناعية، أى إصابة الأجسام المضادة جزء من جسم الإنسان، والتي من الممكن أن تؤثر على الرئة أو جلده أو الدورة الدموية التي تصل إلى الدماغ وتؤدي إلى الضبابية.

وعن الفرق بين ضبابية الدماغ والزهايمر، قال استشاري الحساسية، كورونا زادت من معدل ظهور ضبابية الدماغ بصورة كبيرة جدا، خاصة فى السن الصغير، خاصة بالموجة الأولي والثانية والثالثة، مضيفاً أنه بالفترة الأخيرة مع تحورات كورونا أصبح الفيروس ضعيفا، وبالتالي الجميع أخذ مناعة مجتمعية، وبالتالي التعرض للفيروس لا تحدث العواصف المناعية التي كانت تحدث من قبل، موضحا أن ضبابية الدماغ من الأثار طويلة الأمد للإصابة السابقة لكورونا.

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، أن الزهايمر مختلف عن ضبابية الدماغ فى أنه حالة مرضية، أما الضبابية فهي حالة وقتية.