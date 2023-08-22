الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طبيب يوضح الفرق بين الزهايمر وضبابية الدماغ وأسبابهما (فيديو)

الفرق بين الزهايمر
الفرق بين الزهايمر وضبابية الدماغ

تحدث الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن مصطلح ضبابية الدماغ، موضحا أن هذا الاسم هو مصطلح قديم ولكنه ظهر جدا فى الفترة الأخيرة مع متلازمة ما بعد كورونا، لأن هناك الكثير ممن عانوا منه.

وقال “الحداد” خلال مداخلة على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن سبب هذه المتلازمة هو وجود قصور فى الدورة الدموية المخية، وتلك الضبابية تكون عبارة عن اضطراب ذهني يجعل الشخص مشتت ذهنيا ولا يستطيع عمل أكثر من شئ فى نفس الوقت ولديه نوع من النسيان.

وعن أسباب ضبابية الدماغ، أكد استشاري الحساسية والمناعة، أن أسباب ضبابية الدماغ الطبية هي الجلطة أو الاضطراب الذهني أو تناول معادن ثقيلة مثل: النيكل أو الذئبق وخلافه، أو بسبب فيروس كورونا مؤخرا، موضحا أن هناك بعض متاعفين كورونا يحدث لهم نوع من العاصفة المناعية، أى إصابة الأجسام المضادة جزء من جسم الإنسان، والتي من الممكن أن تؤثر على الرئة أو جلده أو الدورة الدموية التي تصل إلى الدماغ وتؤدي إلى الضبابية.

وعن الفرق بين ضبابية الدماغ والزهايمر، قال استشاري الحساسية، كورونا زادت من معدل ظهور ضبابية الدماغ بصورة كبيرة جدا، خاصة فى السن الصغير، خاصة بالموجة الأولي والثانية والثالثة، مضيفاً أنه بالفترة الأخيرة مع تحورات كورونا أصبح الفيروس ضعيفا، وبالتالي الجميع أخذ مناعة مجتمعية، وبالتالي التعرض للفيروس لا تحدث العواصف المناعية التي كانت تحدث من قبل، موضحا أن ضبابية الدماغ من الأثار طويلة الأمد للإصابة السابقة لكورونا.

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، أن الزهايمر مختلف عن ضبابية الدماغ فى أنه حالة مرضية، أما الضبابية فهي حالة وقتية.

 

استشاري الحساسية ضبابية الدماغ كورونا الدورة الدموية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

تحرك برلمانى عاجل لرفع البلوكات الخرسانية حول قلعة قايتباى

أول تحرك برلمانى للمصالحة بين مرتضى والخطيب: "آن الأوان لطى صفحة الخلافات"

ظهرت الآن| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والحدود الدنيا للكليات

وزير التربية يستعرض جهود خطة صيانة المبانى المدرسية

تتنفس كذبًا.. الإرهابية تروج لوجود تجمعات بإحدى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل