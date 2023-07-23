منها الدهون الصحية.. 5 عناصر غذائية تحافظ على صحة الدماغ

يشتكي الكثير من الناس بعد تقدم العمر من الإصابة بالكثير من الأمراض التي يمكن أن تؤثر على الدماغ، مثل النسيان أو فقدان الذاكرة أو إصابة البعض بالخرف أو الزهايمر.

ولكن هناك مشكلة هى الأكثر شيوعاً بين الناس ولا ترتبط بعمر معين وهي ضباب الدماغ، وهو حالة صحية ولكنه حالة ذهنية يشعر فيها المرء بالارتباك أو النسيان أو الافتقار إلى التركيز، دون أن يدري أنه يمكن أن يكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك.

وحسب موقع "Hindustan times" فإنه مع ضباب الدماغ قد لا يفكر الشخص بوضوح ، ويشعر بأنه أقل حدة عقليًا من المعتاد وقد يفعل الأشياء بوتيرة بطيئة للغاية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إنتاجية منخفضة منه ويمكن أن يكون محبطًا للغاية له، بسبب أنه لا يؤدي مهامه اليومية على أحسن وجه.

- التغذية السليمة يمكن أن تساعد في تحسين حالة ضباب الدماغ

و بحسب التقرير فإنه يمكن أن تساعد التغذية السليمة وبعض أنواع الاطعمة في تحسين حالة ضباب الدماغ، عن طريق تغذية المخ مباشرة ببعض العناصر، و تقول الدكتورة لوري شيمك خبيرة التغذية أن حالة ضباب الدماغ حالة صحية تستدعي القلق لأن ذلك معناه أن المخ قد قلت درجة كفاءته بشكل كبير وبدأ في التأثير السلبي على صاحبه.

وأعطت الدكتورة لوري شيمك قائمة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في علاج حالة ضباب الدماغ نستعرضها معكم من خلال التقرير التالي.



1- الدهون الصحية

الدهون الصحية ضرورية جدا لصحة الدماغ في العموم مثل الأسماك الدهنية مثل السردين أو السلمون أو الرنجة، أو يمكن إضافة بعض الخيارات النباتية لها مثل الطحالب وزبدة الشيا وبذور الكتان وجوز الهند والمكسرات التي تعد مصدر جيدا للدهون الصحية.

2- مضادات الأكسدة

تظهر الأبحاث أن مضادات الأكسدة تعمل على تحسين الإجهاد التأكسدي لخلايا الدماغ، والوظائف الإدراكية والمهارات الحركية عن طريق منع تلف الجذور الحرة لخلايا الدماغ وتنشيط أيضا عمل الذاكرة بشكل كبير.

3- الكولين

الكولين من العناصر المغذيات الضرورية لإنتاج أستيل كولين ، وهو ناقل عصبي مهم للذاكرة والمزاج والتحكم في العضلات ووظائف الدماغ والجهاز العصبي الأخرى ، وهو ضروري جدا لحماية خلايا الدماغ من التلف.

4- البروبيوتيك

الأمعاء والعقل متصلان ببعضهما البعض، في الواقع يشار إلى الأمعاء باسم "الدماغ الثاني'' و للتأكد من أن الأمعاء والعقل يتواصلان بشكل فعال ، يجب أن يتأكد الشخص من إضافة بعض مصادر الغذاء الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي والكافيار والخضروات المخمرة والمخللات المبردة.

وكذلك تناول الكرنب واللفت والكابوتشي والطماطم لتحسين صحة الأمعاء ، وأيضا بعض المشروبات العشبية العطرية مثل النعناع والينسون والكراوية والمحلية.

8- المغنيسيوم

المغنيسيوم عنصر مهم جدا لصحة الإنسان، يلعب هذا المعدن الأساسي العديد من الأدوار في الجسم ومساراته، وأحد الفوائد العديدة للمغنيسيوم هو تأثيره الوقائي للأعصاب، ويشارك أيضًا في حماية الذاكرة، ويساعد على إتقان مهارات التعلم بشكل كبير.