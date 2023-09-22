تعرف على حالة الطقس في أول أيام الخريف وما يتسم به

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس مع بدايات فصل الخريف، والذي يبدأ بشكل رسمي غدا السبت 23 من شهر سبتمبر الجاري، ومن أهم ما يتسم به هذا الفصل هي التقلبات الجوية السريعة والحادة كما أنه يعد من أجمل فصول السنة من حيث الاعتدال في الأحوال الجوية حسب ما أوضحت الأرصاد الجوية وفيه تسقط أوراق الشجر في النصف الشمالي للكرة الارضية بينما تنبت في اشجار النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

حالة الطقس في أول أيام الخريف

وتكون حالة الطقس غدًا السبت، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وفي ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة في ساعات الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنخفض نسب الرطوبة في ساعات الليل على أغلب الأنحاء ما يساعد أيضًا على الإحساس بإنخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت الارصاد في بيان لها، أن الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية تغطيها الشبورة المائية وقد تكون كثيرة في بعض الأحيان على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء أما الرياح فتنشط على مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

القاهرة: العظمى 34 الصغرى 25

الإسكندرية: العظمى 31 الصغرى 23

بنها: العظمى 34 الصغرى 25

مطروح: العظمى 30 الصغرى 20

دمنهور: العظمى 33 الصغرى 25

وادي النطرون: العظمى 33 الصغرى 24

كفر الشيخ: العظمى 33 الصغرى 24

السلوم: العظمى 32 الصغرى 19

سيوة: العظمى 33 الصغرى 20

الغردقة: العظمى 37 الصغرى 26

المنصورة: العظمى 34 الصغرى 24

الزقازيق: العظمى 34 الصغرى 25

شبين الكوم: العظمى 34 الصغرى 25

طنطا:العظمى 34 الصغرى 25

دمياط: العظمى 31 الصغرى 25

بورسعيد: العظمى 31 الصغرى 25

السويس: العظمى 34 الصغرى 24

العريش: العظمى 32 الصغرى 25