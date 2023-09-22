الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رياح وشبورة صباحًا.. تفاصيل حالة طقس السبت

طقس
طقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفًا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوفعة غدًا 

كما تتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4-7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد أن غدا يشهد انخفاضا فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، والتي تصل فيها القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

حالة الطقس درجات الحرارة نشاط رياح تفاصيل حالة الطقس نسبة الرطوبة

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