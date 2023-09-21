"الأرصاد": استقرار حالة الطقس على مستوى الجمهورية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة: نشهد اليوم استقرارًا على معظم محافظات الجمهورية.

وقالت عضو هيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على القناة الاولي، اليوم الخميس، إن درجات الحرارة تعد حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، مضيفة "استمتعوا بالأجواء المستقرة قبل بداية المدارس".

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وأشارت إلى أن البلاد تقع تحت تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب والمنخفضة خاصة فترة النهار، ويحجب جزء من أشعة الشمس، منوهة بأننا سنشعر بأن قيم درجات الحرارة أقل من الأيام الماضية بسبب انخفاض نسبة الرطوبة، ومصادر الكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

ولفت إلى أن الشبورة المائية تعد هى الظاهرة الجوية المؤثرة على الأحوال الجوية الفترة المقبلة، وليست هناك فرص لسقوط الأمطار الأيام المقبلة، معلنة عن أن يوم السبت سترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف جدًا بمعدل نحو درجتين.

درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس 21-9-2023:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 24

العاصمة الإدارية 32 24

6 أكتوبر 33 23

بنهــــا 32 24

دمنهور 31 24

وادي النطرون 33 23

كفرالشيخ 31 23

المنصورة 32 23