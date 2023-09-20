الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس.. انخفاض الحرارة ليلًا

الطقس
الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا 

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحًا من الساعة 4 : 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ويشهد طقس غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة، وانخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وتلك هي درجات الحرارة المتوقعة: "القاهرة العظمى 32  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة  والصغرى 25 درجة".

حالة الطقس الأرصاد الأحوال الجوية درجات الحرارة القاهرة الكبرى

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