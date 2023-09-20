الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار "التنين" (فيديو)

اعصار التنين
اعصار التنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، على أغلب أنحاء الجمهورية، وحقيقة تعرض البلاد لإعصار "التنين" خلال الأيام المقبلة.

حقيقة تعرض البلاد لإعصار التنين

ونفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، حقيقة تعرض البلاد لإعصار التنين، خلال الأيام المقبلة، مؤكدة استقرار الأحوال الجوية على كل أنحاء الجمهورية.

وأضافت: "بطمن الناس كلها كل اللي بيتقال ده إشاعات وفي استقرار كبير في الأحوال الجوية، مش بس على مدار الأسبوع الجاري، ولكن كمان خلال الأسبوع المقبل كله".

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الأحوال الجوية مستقرة حتى نهاية الأسبوع المقبل 

وتابعت: "إعصار التنين ده ظاهرة جوية قديمة أثرت على البلاد في 12 مارس 2020، لكن لم يحدث من حينها أي منخفضات أو عواصف متعمقة على البلاد".

وأكدت استقرار الأحوال الجوية، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة في كل محافظات الجمهورية، والتي تكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا التوقيت من العام.

وحول نشاط رياح، أشارت إلى أن هناك نشاط رياح نسبيًا، غير مثير للأتربة والرمال، الأمر الذي يلطف من الأحوال الجوية بشكل عام، وخاصة في فترات المساء، لافتة إلى أن هناك فرص ضئيلة لسقوط أمطار على المحافظات الشرقية ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

الأرصاد إعصار التنين حالة الطقس الأحوال الجوية درجات الحرارة

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