الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض مصر لمنخفض جوى

يبحث المواطنون عن تفاصيل المنخفض الجوى المنتظر، حيث تصدر الموضوعات الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية، خاصة بعد أن شهدت مصر تغيرات في حالة الطقس وانخفاضًا ملحوظًا بدرجات الحرارة.

ويرصد "الدستور"، في هذا التقرير، كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالمنخفض الجوي المنتظر، والأحوال الجوية في مصر وباقي المحافظات، بداية من غدٍ يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، وإليكم التفاصيل:

الأرصاد توضح تفاصيل المنخفض الجوى المنتظر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأيام المقبلة، بداية من غد السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، حيث كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل المنخفض الجوي المنتظر، مؤكدة أن مصر تأثرت بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدًا السبت 23 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة يوم الأحد 24 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة

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درجات الحرارة الإثنين المقبل 25 سبتمبر: