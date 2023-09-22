"الأرصاد": طقس مستقر اليوم والقاهرة تسجل 32 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، مشيرة إلى استمرار استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية الفضائية: "ما زلنا نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة فترة الصباح الباكر والتي تحجب جزء من أشعة الشمس وتلطف الأجواء بشكل كبير".

"الأرصاد": منخفض جوي يقلل نسب الرطوبة ويشعرنا بانخفاض درجات الحرارة

وأضافت أن هذا المنخفض يجعلنا نشعر بنسب رطوبة أقل مما يشعرنا بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، ونشعر بالأجواء الحارة في فترة الظهيرة وزيادة سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن الأجواء ستكون حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة النهار، وانخفاض درجات الحرارة مع دخول غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل.