الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم الجمعة 22-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الجمعة، 22 سبتمبر 2023، حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وحارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 22-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مشمس على كافة الأنحاء، مع ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرين ليكون الطقس حار نهارًا معتدل ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحر ، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

بينما يكون الطقس على السواحل الشمالية الغربية والشرقية مشمسًا نهارًا معتدل ليلاً، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

ويكون الطقس حارا نهارًا معتدلا ليلاً على شمال الصعيد، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية إلى شمال الصعيد، بينما يكون الطقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب الصعيد معتدل ليلاً.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية: درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

بورسعيد: درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

دمياط: درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

السويس: درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

الإسماعيلية: درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

القليوبية: درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الغربية: درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الدقهلية: درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الشرقية: درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

المنوفية: درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

أسيوط: درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

سوهاج: درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

قنا: درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

الأقصر: درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

أسوان: درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

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