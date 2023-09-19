كيف تضفي على منزلك أجواء أكاديمية في فصل الخريف؟

يقترب فصل الخريف بسرعة، وحان الوقت لضبط المساحة الأكاديمية لك بالتزامن مع اقتراب الفصل الدراسي، فالجميع يحاول أن يجعل منزله ملائما لأجواء الدراسة.

يمكن أن يتميز تصميمك هذا العام بألوان عميقة داكنة، وإكسسوارات عتيقة، ومساحات خضراء فاتنة، وبالطبع أرفف كتب ممتدة من الأرض حتى السقف، إليك بعض التحديثات الصغيرة الخاصة بالموسم والتي ستجعل أي تصميم داخلي يميل نحو الأجواء الأكاديمية هذا الخريف.

ديكور أكاديمي



تجربة الألوان الأحمر والوردي والأرجواني

على الرغم من أن اللون الأكاديمي الداكن يتكون تقليديًا من الألوان الداكنة والرائعة مثل الأخضر الزيتوني والبني العميق والأزرق الداكن، إلا أن التصميم الجمالي لهذا الموسم يتميز ببعض الألوان الدافئة المذهلة. استخدم الألوان الحمراء والوردية الداكنة والبنفسجية لإنشاء لوحة ألوان أكاديمية مثيرة ومتطورة.

ديكور أكاديمي

جرب كرسيًا مخمليًا ورديًا أو وسائد بلون الكرز الأحمر، أو طلاء أرجواني متقلب للحصول على مساحة منعشة وبعيدة عن الاكتئاب.



التعادل في بعض المساحات الخضراء

قد لا تكون المساحات الخضراء هي اللمسة النهائية الأولى التي تتبادر إلى ذهنك عندما تفكر في المساحة المكتبية الخاصة بك، ولكن الكروم الزاحفة والنباتات المورقة تمتزج بسلاسة.

يبرز اللون الأخضر بشكل جميل على الجدران ذات الألوان الداكنة، أو الأثاث الجلدي البني، أو اللون الأبيض والرمادي، كما أن دمج الحياة جنبًا إلى جنب مع الكتب والخرائط المغبرة أحيانًا يخلق تباينًا مذهلاً.

ديكور أكاديمي



حاول نسج أشجار الكروم الطويلة بين إطارات الصور الذهبية المعلقة على الجدران.

جرّب تركيبات الإضاءة الخافتة والشموع

تقطع الإضاءة شوطًا طويلًا عندما يتعلق الأمر بالأوساط الأكاديمية، الشموع وتركيبات الإضاءة الصغيرة، حيث بحاكي هذا النمط بشكل أفضل، وهناك بعض الخيارات الرائعة المتاحة.

ديكور أكاديمي

شراء بعض الكتب

هذه خطوة مهمة حيث يجب عليك الاستثمار في شراء بعض الكتاب وتعليقها بأسلوب دراماتيكي يتلائم مع المكان وحاول أن تنشىء بعض المكتبات الصغيرة في أنحاء المنزل.