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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الاهتمام بالحوائط والنباتات.. كيف تغير ديكور منزلك في فصل الصيف؟

ديكور المنزل
ديكور المنزل

الصيف هو وقت للمرح تحت أشعة الشمس، ولكنه أيضًا فرصة رائعة لتجديد منزلك، من إعطاء جدرانك طبقة جديدة من الطلاء إلى تبديل أثاثك، ستساعدك هذه الأفكار الخمس على تحويل منزلك إلى واحة رائعة ومريحة هذا الموسم.


إزالة الفوضى وتنظيم المساحة الخاصة بك
أول ما تريده للصيف هو مساحة جديدة، حدد يومًا لتنظيف منزلك وتنظيمه، قد يشمل ذلك مسح كل شيء ليس مهمًا بالنسبة لك بعد الآن، القليل من الأشياء ستفسد مساحتك تلقائيًا، كلما تخلصت من الأشياء غير الضرورية ستحصل على مساحة أكبر في منزلك.

أضف النباتات إلى منزلك
لا شيء له تأثير تبريد على العقل أكثر من منظر المساحات الخضراء، يمكن للنباتات الصيفية المنعشة أن تنقي الهواء وتجعل الصيف أكثر احتمالًا، لا تحتاج إلى الاحتفاظ بالنباتات فقط في الشرفات أو الباحات الخاصة بك. قم بإحضارها إلى الداخل وأضف نضارة إلى ديكور منزلك الداخلي، أي شيء بسيط يمكن أن يضيف أجواء صيفية سعيدة إلى مساحتك، يمكنك أيضًا اختيار نبات الثعبان المنقي للهواء أو الصبار أو نخيل الأريكا الخصبة.

ادهن جدرانك بألوان الصيف
يمكن أن يكون للألوان تأثير كبير على مظهر أي مساحة، اجعل منزلك مشرقًا وترحيبيًا مثل الأصفر والبرتقالي والبني، يمكن للظلال الصامتة من اللون الأزرق والرمادي والتان أن تبرز أيضًا مظهرًا اسكندنافيًا بسيطًا، يمكنك أيضًا تجربة الألوان الزرقاء الساطعة الجريئة واليوسفي الطازج والظلال الخضراء الجيرية لإطلالة الصيف المثالية على ديكور منزلك الداخلي.

غير ستائرك
انزع الستائر القديمة الثقيلة واستبدلها بستائر خفيفة التهوية، استخدم الألوان الفاتحة ذات الزخارف الرقيقة التي تضيف إلى الجو المنعش، يمكنك أيضًا الحصول على ستائر مطبوعات مشرقة للتغيير.


فن الحائط وخلفيات جديدة
قم بإضافة بعض اللوحات الفنية الجدارية الحديثة إلى جدرانك، يمكنك تجربة أنواع مختلفة من الأعمال الفنية والعديد من الألوان. يمكنك إنشاء تأثير متباين على الجدران العادية وإضافة المزيد من الاهتمام إلى مساحتك.

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