الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قرار رفع أسعار توريد قصب وبنجر السكر يدفع لزيادة مساحات المحاصيل الحيوية

النائب عبده أبوعايشة
النائب عبده أبوعايشة

أكد النائب عبده أبوعايشة، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية قرار الحكومة برفع سعر توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر، وذلك بزيادة ٤٠٠ جنيه لطن قصب السكر، ونحو ٦٠٠ جنيه لبنجر السكر، قائلًا: إنها خطوة مهمة تتماشى مع خطوات الدولة للتوسع في إنتاج السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، والسيطرة على أسعار سلعة السكر الحيوية في الأسواق، ودفع المزارعين لزيادة المساحات مستقبلًا.

ونوه "أبوعايشة"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هناك اهتماما كبيرا بزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المزارعين المصريين، كما يدفع إلى زيادة المساحات المزروعة بهذه المحاصيل الزراعية خلال المواسم القادمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن زيادة أسعار توريد المحاصيل لا تصب في مصلحة المزارعين فقط، بل تحقق أهداف واستراتيجية الدولة في التوسع في القطاع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي من تلك السلع الاستراتيجية، مثل القمح والسكر وغيرهما، لافتًا إلى أن ذلك يتماشى مع سياسة معلنة من جانب الدولة المصرية بزيادة مساحة الأراضي الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

واختتم بأن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية فيما يتعلق بزراعة قصب وبنجر السكر، وذلك بعدما تم التوسع في زراعة بنجر السكر، من خلال المشروعات القومية للتوسع الزراعى، مثل مشروع مستقبل مصر ومشروع المليون ونصف فدان، وأصبح هناك آلاف الأفدنة المزروعة بقصب وبنجر السكر، مشددًا على أن التنمية الزراعة أصبحت في مقدمة الأولويات الوطنية، وما وجدته الزراعة من دعم طيلة السنوات الماضية يحسب لقيادتها السياسية.

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