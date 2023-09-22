بعد مد الحظر.. شعبة السكر تتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر فى غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، باستمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري- قرار إيجابي وسوف يقلل الطلب على السكر من قبل الشركات، وسوف تقوم الشركات بطرح الكميات في الأسواق خلال تلك الفترة.

طرح كميات جديدة من السكر

وأوضح "الفندي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القرار باستمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه) جاء في الوقت المناسب، نظرا لأن هذه الفترة وحتى شهر يناير المقبل يكون هناك فجوة ما بين الإنتاج والتصنيع، لأن موسم حصاد السكر يكون مع بداية العام الجديد.

وأضاف أن هذا القرار سوف يكون له عائد على سعر السكر في السوق المحلية، سواء بالتراجع النسبي أو بثبات الأسعار في الوقت الحالي نتيجة لزيادة المعروض.

وتابع رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية أنه من المتوقع زيادة حجم إنتاج مصر من السكر خلال العام المقبل 2024، نتيجة لزيادة إنتاج شركة القناة للسكر، الأمر الذي ينتج عنه تقليل فجوة الاستيراد.

إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن

وأشار إلى أن إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن، بينما يبلغ الاستهلاك السنوي 3.2 مليون طن، ويتم استيراد الكميات الفارقة لسد تلك الفجوة من خلال استيراد كميات من السكر الخام، وإعادة التصنيع وطرحه في الأسواق المحلية وتصدير الفائض عن الإنتاج، لافتا إلى أن مصر لا تستورد سكرا مصنعا.

أسعار السكر تشهد ثباتًا فى البورصة

وأشار حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن أسعار السكر تشهد ثباتا في البورصة على مدار 2 دورة متتالية، حيث سجل سعر طن السكر 24300 جنيه للطن.

وقد قرر وزير التجارة والصناعة، أمس، استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري، وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يتم تعميم القرار على المنافذ الجمركية خلال بداية الأسبوع المقبل، ليتم تفعيله، حيث كان قد صدر قرار الحظر في 24 مارس الماضي.