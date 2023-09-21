محافظا الفيوم والوادي الجديد يكرمان غرفة الصناعات الغذائية

كرم محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، والدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، غرفة الصناعات الغذائية في مهرجان النباتات الطبية والعطرية في دروته الثانية بالفيوم الذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz، على مدار يومي 21 و22 سبتمبر الجاري، وتسلم التكريم محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة.

جاء ذلك في ختام الجلسة الافتتاحية بمشاركة المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس طارق أبو بكر رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، وعادل عبد العظيم نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

يأتي تكريم غرفة الصناعات الغذائية للمشاركة في العام الثاني علي التوالي في رعايتها للمهرجان لتسليط الضوء علي هذا القطاع الواعد وتوثيق الروابط بين منتجي ومصنعي ومصدري النباتات الطبية والعطرية ومقدمي الخدمات بجانب دورها في تقديم برامج الدعم الفني لشركات الأعضاء، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين الغرفة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وأكد محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة تشارك بفعاليات المهرجان في دورته الثانية وبالجلسات النقاشية الخاصة بتوصيات الدورة الاولي من خلال عرض الأنشطة التي قامت بتنفيذها والآفاق المستقبلية والرؤية الموضوعة لتطوير هذا القطاع الهام.

ولفت المدير التنفيذي للغرفة إلي أن الغرفة تضم في عضويتها 333 شركة متخصصة في النباتات الطبية والزيوت العطرية، منها 187 من فئة المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتتركز معظمها في محافظة بني سويف بإجمالي 56 مصنعًا تليها الجيزة بإجمالي 54 مصنعًا ومحافظة القاهرة 48 مصنعًا، لافتًا إلى افتتاح 34 مصنع جديداً العام الجاري.