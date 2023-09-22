الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

100 عام على ميلاد الأستاذ.. 15 معلومة عن محمد حسنين هيكل

محمد حسنين هيكل
محمد حسنين هيكل

تحتفل مصر غدًا بمرور 100 عام على ميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل، بارون الصحافة المصرية، وأشهر محلل سياسي في الوطن العربي، بدأت حياته المهنية 1942 كمحرر بمؤسسة رزواليوسف، وشارك في تغطية أحداث الحرب العالمية الثانية عام 1944 كمحرر عسكري، وتولى مناصب رئاسة تحرير جريدتي الأخبار والأهرام.

معلومات عن محمد حسنين هيكل

وبهذه المناسبة، ترصد "الدستور" في التقرير التالي، أبرز 15 معلومة عن الأستاذ هيكل، بارون الصحافة المصرية :

  • ولد في محافظة القليوبية في 23 سبتمبر 1923
  • عمل بالصحافة منذ عام 1942
  • .عمل مراسلًا لتغطية الحرب العالمية الثانية بمجلة روزاليوسف، بعد عمله في الإيجيبسيان جازيت
  • تولى رئاسة جريدة الأخبار وعمره 29 عامًا.
  • أنشأ عددًا من المراكز المتخصصة مثل مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ومركز الدراسات الصحفية، ومركز توثيق تاريخ مصر المعاصر.
  • أشهر مؤرخي الصراع العربي الإسرائيلي.
  • كان قريبًا من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
  • كان يمتللك علاقات قوية ومتعددة مع الصحفيين العرب والأجانب.
  • عاصر ثورة 23 يوليو وحرب السويس، وحرب 1967.
  • عاصر التحولات السياسية والاقتصادية في مصر في العصر الحديث.
  • صاحب كتاب خريف الغضب عن قصة بداية ونهاية عصر السادات.
  • ألف العديد من الكتب حول التحولات السياسية في مصر.
  • تولى رئاسة تحرير جريدة الأهرام، قام بعمل العديد من التحديثات في سياستها.
  • شارك محمد حسنين هيكل فى الحياة السياسية، حيث تم تعيينه وزيراً للإعلام فى عام 1970.
  • أضيفت إليه وزارة الخارجية لفترة أسبوعين فى غياب وزيرها الأصلى محمود رياض.

اعتزال هيكل

وفي عام ،2003 اعتزل هيكل الكتابة والعمل الصحفي، وعرض قصة حياته في برنامج أسبوعي بعنوان "مع هيكل".

أبزر مؤلفاته:

 أكتوبر 73 السلاح والسياسة.

المفاوضات السرية بين العرب واسرائيل

حرب من نوع جديد.

العروش والجيوش

المقالات اليابانية.

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