جائزة "هيكل للصحافة".. تكريم مميز فى مئوية "الأستاذ"

تحل غدًا السبت، ذكرى مرور 100 عام على ميلاد بارون الصحافة المصرية محمد حسنين هيكل، والذي ولد في 23 سبتمبر من عام 1923، ورحل في 17 فبراير 2016، عن عمر ناهز 93 عامًا.

جائزة هيكل للصحافة

وتفتح مؤسسة «محمد حسنين هيكل» للصحافة العربية كل عام، باب التقدم لجائزة تحمل اسم الصحفي الكبير، وتقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفال بالموضوعات الصحفية المتميزة من كل المؤسسات الصحفية، سواء الصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية، على ألا يزيد عمر المتقدم على 40 سنة، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه، وتمنح الجائزتين في ذكرى ميلاد بارون الصحافة، الموافق 23 سبتمبر من كل عام، على نحو يسهم في تشجيع الصحفيين في مصر والوطن العربي على إعداد الموضوعات الصحفية المتميزة، وتطوير أدواتهم الصحفية باستمرار.

نشأة مؤسسة هيكل للصحافة

نشأت مؤسسة هيكل للصحافة العربية عام 2007، لتساهم بفعالية في تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالصحافة، وخاصة الأجيال الشابة، وتشجيعهم على الاستمرار في المهنة والسير على نهج «الأستاذ»، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الصحفية الناشئة.

ولد محمد حسنين هيكل في قرية بسوس بمحافظة القليوبية، بدأ في العمل بالصحافة منذ عام 1942، وبدأ كمراسل حربي أثناء الحرب العالمية الثانية خلال عمله بصحيفة روز اليوسف، وفى 1947 انتقل للعمل بصحيفة أخبار اليوم، بعدها التحق بمجلة آخر ساعة 1952، وتولى رئاسة تحريرها وعمره 29 عاما، وبعد ذلك رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، وله بصماته في المهنة وموضوعاته المتميزة منذ عهد الملك فاروق، ويعد أشهر محلل سياسي في الوطن العربي.

يذكر أن مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية تحتفل غداً في المتحف القومى للحضارة المصرية في تمام الساعة 5.30 مساء، بمؤية “الأستاذ هيكل”، بحضور نخبة كبيرة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والشخصيات البارزة ونجوم الصحافة، وسيشهد الحفل تسليم جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية لعام 2023 في الدورة السابعة للعمل الصحفي.