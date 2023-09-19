الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عضو "شعبة الألبان": الحمي القلاعية وأزمة الأعلاف وراء ارتفاع الأسعار

الالبان
الالبان

قال عبده الأمام عضو شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الألبان شهدت إرتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح مابين 30 % إلي 35%، لافتاً إلي أن هناك أسباب وراء تلك الزيادة وهي الأثارة المترتبة علي الحمي القلاعية والتي أصيب جميع محافظات مصر في العام الماضي 2022، الأمر الذي تسبب في تراجع عدد كبير من رؤوس الماشية هذا العام، الأمر الذي نتج عنة زيادة في أسعارالألبان نتيجة إلي قلة المعروض.

الحمي القلاعية والتي أصيب جميع محافظات مصر في العام الماضي 2022

وأوضح “الأمام” في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن الحمي ضرت القطاع الحيواني والثروة الحيوانية الأمر الذي ترتب عليه تراجع كمية الألبان المعروضة في الأسواق، حيث أنها  تغطي 25% فقط من الأستهلاك المحلي في الأسواق، لافتاً إلي أن هناك أسباب أخري وراء ارتفاع أسعار الالبان ومنتاجتها  وهي أحجام عدد من المربيين عن تربية المواشي، والجزء الأخر تقليل أعداد المواشي التي يرابيها ، وذلك نتيجة إلي إرتفاع أسعار الأعلاف.

مصر تستورد 95% من المواد الخام من الخارج 

وأضاف عبده الأمام عضو شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية، أن أزمة الأعلاف كانت سبب كبير في إرتفاع أسعار الألبان خلال الفترة الحالية، لافتاً إلي أن مصر تستورد 95% من المواد الخام من الخارج  من ( فول الصويا والذرة الصفراء و إضافات الأعلاف و الأدوية البيطرية ) من الخارج الأمر الذي ينعكس علي أسعار الالبان ومنتاجتها.

أصبح الأتجاة إلي الألبان المجففة كبير

وأكمل عبده، أنه أصبح هناك اتجاه كبير إلي الألبان المجففة خاصة من قبل أصحاب مصانع الحلويات، نتيجة نقص الالبان السائبة، مشيراً إلي أن صادرات مصر من اللبن المجفف ارتفعت بنسبة كبيرة منذ بداية أزمة الأعلاف.

ولفت إلي أن الخروج من تلك الأزمة يكون من خلال توفير خامات الأعلاف، وبأسعار مناسبة لعودة المربي مرة أخري، بإضافة إن وزارة الزراعة تقوم بعدد كبير من الحملات الخاصة بالتطعميات ضد الحمي القلاعية علي مدار العام، حتي يتم دخول دورات جديدة ويتم دخول اجيال جديدة من الماشية.

عضو شعبة الألبان غرفة الصناعات الغذائية أسعار الألبان زيادة في أسعار الألبان الحمي ضرت القطاع الحيواني لقطاع الحيواني والثروة الحيوانية

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