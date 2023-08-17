الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية تبحث تطورات ملف التصدير للاتحاد الأوروبي

غرفة الغذائية
غرفة الغذائية

عقدت شعبة الأسماك ومنتجاتها بغرفة الصناعات الغذائية، اجتماعها الدوري لمناقشة وعرض ملف التصدير لأسواق دول الاتحاد الأوروبي، بحضور المدير التنفيذي للغرفة والدكتور هاني المنشاوي رئيس الشعبة، وممثلي هيئة التنمية الصناعية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعددا من أعضاء الشعبة.
وفي بداية اللقاء، كشف رئيس الشعبة، عن زيارة مرتقبة لوفد من الاتحاد الأوروبي لاعتماد نظم الرقابة في مصر والوقوف على مدى جاهزية المصانع للتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي للتصدير، وأكد سيادته على استعداد الغرفة لتقديم الدعم اللازم لملف إعادة تصدير الأسماك البحرية للأسواق الأوروبية، وكذا الملف الخاص بمتطلبات الاتحاد الأوروبي اللازمة لفتح الأسواق امام الأسماك المستزرعة المصرية.


واكد  "المنشاوي" أهمية قيام الشركات الأعضاء بعرض أي معوقات لديهم تواجه العملية التصديرية، لبحث سبل حلها مع ممثلي الجهات المعنية، والتي يتم دعوتهم للمشاركة في الاجتماعات الدورية للشعبة.

وأفاد محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة انه جاري حاليا التنسيق مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "طيب" الممول من وزارة الزراعة الامريكية للاستعانة بأحد الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال الأسماك خلال شهر أكتوبر المقبل، للقيام بعدد من الزيارات والتدريب لعدد من المنشآت الصناعية لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء والنظام المستندي داخل المنشآت وفقا للمرجعية الدولية . 

جدير بالذكر ان مصر تحتل  المركز الرابع عالميا في الاستزراع السمكي والأول افريقيا بإنتاجية تقدر بنحو 2.3 مليون طن، ومستهدف  زيادة الإنتاجية إلى 3 ملايين طن، وقد بلغت صادرات مصر من الأسماك المصنعة خلال عام 2022 نحو 54 مليون دولار.

شعبة الاسماك بغرفة الصناعات الغذائية ملف التصدير للاتحاد الاوروبي محمود البسيوني

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