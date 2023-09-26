الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

توقعات بتراجع قريب.. "شعبة الدواجن" تكشف أسباب ارتفاع الأسعار بالأسواق

عبدالعزيز السيد
عبدالعزيز السيد

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن سوق الدواجن شهدت ارتفاعًا في الأسعار بعد تراجع استمر لأكثر من شهر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن السبب هو زيادة الطلب وقلة المعروض في الأسواق.

وتابع، أنه رغم توافر الأعلاف من ذرة صفراء وفول صويا، إلا أن هناك أكثر من 40% من القطاع خارج المنظومة.  

زيادة الطلب وقلة المعروض 

وأوضح رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المتوقع تراجع الأسعار مرة أخرى خاصة مع دخول دورات جديدة وتحسن الأحوال الجوية، فقد قام عدد من المربين بالدخول في دورات جديدة يُطرح ناتجها بالأسواق قريبًا.

وأضاف أن هناك تراجعًا ملحوظًا وبشكل يومي في أسعار أعلاف الدواجن، حيث إن  سعر طن الذرة الصفراء يصل إلى نحو 11 ألفًا، كما هبط متوسط سعر طن الفول الصويا إلى 24500 جنيه، وذلك نتيجة إلي زيادة الإفراجات عن خامات الأعلاف، لافتًا إلى أن الكميات التي يتم الإفراج عنها تكون بقدر القطاعات الموجودة في الأسواق الآن.

ارتفاع الأسعار نتيجة إلى زيادة الطلب 

وأوضح أن ارتفاع أسعار البيض أيضًا، نتيجة لزيادة الطلب خاصة مع دخول العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من قطاع البياض خارج المنظومة الآن، والبياض من القطاعات التي تحتاج إلى 6 أشهر كي تنتج بيضًا.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 70 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك من خلال الأسواق الشعبية بـ78 جنيهًا للكيلو، والفراخ البلدي تسجل 112 جنيهًا وتصل للمستهلك بـ120 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض 131 جنيهًا للكرتونة، كما ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 28 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن سوق الدواجن ارتفاع الأسعار و زيادة الطلب وقلة المعروض

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