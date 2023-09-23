هل ساهمت معارض أهلاً مدارس في خفض الأسعار؟.. الغرف التجارية تُجيب

تعمل الحكومة المصرية على خفض أسعار السلع الأساسية والمستلزمات الخاصة بالمدارس خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع البدء في الموسم الدراسي الجديد 2023-2024، من خلال تدشين معارض أهلاً مدارس في جميع محافظات ومناطق جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

خفض أسعار المنتجات المدرسية من 25 إلى 40%

في السياق، قال بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية في غرفة القاهرة التجارية، إن معارض أهلاً مدارس في المحافظات الهدف من إنشائها هو العمل على تخفيض الأسعار، موضحًا أنه يتم عرض المنتجات والسلع داخل المعرض عن طريق المستوردين أو المصانع مباشرةً.

وأكد "صفا" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن عرض المنتجات عن طريق المصانع أو المستوردين في معرض أهلا مدارس ساهم في خفض الأسعار بنسبة تتراوح من 25 إلى 40%، مشيرًا إلى أن معارض أهلاً مدارس لم تشتمل على الأدوات المكتبية فقط وإنما تتضمن سلع أخرى مثل ملابس المدارس والشنط والأحذية وسلع غذائية وكل ما يتعلق بالزي المدرسي.

وأشار عضو شعبة الأدوات المكتبية في غرفة القاهرة التجارية، إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على التقليل من زيادة الأسعار، موضحًا أن الأدوات المكتبية شهدت ارتفاعًا بسبب ارتفاع أسعار الورق من 15 ألف جنيهًا للطن إلى 40 ألف جنيه للطن، لافتًا إلى أن موسم المدارس من المواسم الأساسية، والأدوات المكتبية مصنفة تحت بند السلع غير الأساسية.

أهلاً مدارس لم يقتصر على الأدوات المكتبية فقط

ومن جانبه أوضح محمد حسن وكيل شعبة الأدوات المكتبية وألعاب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات له، أن كل المنتجات المقدمة في معارض أهلاً مدارس خلال العام الجاري تتميز بأعلى جودة وأسعار مخفضة في متناول الجميع، بالإضافة إلى مراعاة كل المستويات والطبقات الاجتماعية لتحقيق التنافسية بين المشاركين.

وتابع وكيل شعبة الأدوات المكتبية وألعاب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن معرض أهلاً مدارس لم يقتصر هذا العام على الأدوات المكتبية فقط، بينما اشتمل بعض السلع الأساسية مثل الأرز والمكرونة والزيت والسكر، حيث وضعتا كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة أسعارًا خاصة ومخفضة لتلك السلع بجانب الأدوات المدرسية.