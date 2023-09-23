السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل ساهمت معارض أهلاً مدارس في خفض الأسعار؟.. الغرف التجارية تُجيب

جانب من معارض أهلاً
جانب من معارض أهلاً مدارس

تعمل الحكومة المصرية على خفض أسعار السلع الأساسية والمستلزمات الخاصة بالمدارس خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع البدء في الموسم الدراسي الجديد 2023-2024، من خلال تدشين معارض  أهلاً مدارس في جميع محافظات ومناطق جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية. 

خفض أسعار المنتجات المدرسية من 25 إلى 40%

في السياق، قال بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية في غرفة القاهرة التجارية، إن معارض أهلاً مدارس في المحافظات الهدف من إنشائها هو العمل على تخفيض الأسعار، موضحًا أنه يتم عرض المنتجات والسلع داخل المعرض عن طريق المستوردين أو المصانع مباشرةً.

وأكد "صفا" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن عرض المنتجات عن طريق المصانع أو المستوردين في معرض أهلا مدارس ساهم في خفض الأسعار بنسبة تتراوح من 25 إلى 40%، مشيرًا إلى أن معارض أهلاً مدارس لم تشتمل على الأدوات المكتبية فقط وإنما تتضمن سلع أخرى مثل ملابس المدارس والشنط والأحذية وسلع غذائية وكل ما يتعلق بالزي المدرسي. 

وأشار عضو شعبة الأدوات المكتبية في غرفة القاهرة التجارية، إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على التقليل من زيادة الأسعار، موضحًا أن الأدوات المكتبية شهدت ارتفاعًا بسبب ارتفاع أسعار الورق من 15 ألف جنيهًا للطن إلى 40 ألف جنيه للطن، لافتًا إلى أن موسم المدارس من المواسم الأساسية، والأدوات المكتبية مصنفة تحت بند السلع غير الأساسية.

إقبال كبير على معرض "أهلا مدارس"بفيصل.. ومواطنون: "وفر علينا كتير"

أهلاً مدارس لم يقتصر على الأدوات المكتبية فقط

ومن جانبه أوضح محمد حسن وكيل شعبة الأدوات المكتبية وألعاب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات له، أن كل المنتجات المقدمة  في معارض أهلاً مدارس خلال العام الجاري تتميز بأعلى جودة وأسعار مخفضة في متناول الجميع، بالإضافة إلى مراعاة كل المستويات والطبقات الاجتماعية لتحقيق التنافسية بين المشاركين.

وتابع وكيل شعبة الأدوات المكتبية وألعاب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن معرض أهلاً مدارس لم يقتصر هذا العام على الأدوات المكتبية فقط، بينما اشتمل بعض السلع الأساسية مثل الأرز والمكرونة والزيت والسكر، حيث وضعتا كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة أسعارًا خاصة ومخفضة لتلك السلع بجانب الأدوات المدرسية.

أهلا مدارس مصر الأسعار خفض الأسعار الأدوات المكتبية

مواد متعلقة

إقبال كبير على معرض "أهلا مدارس"بفيصل.. ومواطنون: "وفر علينا كتير"

بعد افتتاحه.. تعرف على أسعار المستلزمات المدرسية في معرض "أهلا مدارس" بالجيزة

بتخفيضات 50%.. إقبال كبير على معرض "أهلا مدارس" بمنطقة فيصل (صور)

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

"الوزراء" يطالب الكهرباء بتحديد موعد للانتهاء من العمل بـ"الممارسة" (خاص)

"ياما دقت على الراس طبول".. أسامة كمال يكشف سبب غيابه عن الشاشة فترة طويلة

القصة الكاملة لفيديو رمى الطماطم فى الصحراء.. ماذا حدث؟

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

التفاصيل الكاملة لوجود هبوط أرضى بطريق السويس اتجاه مدينة الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر