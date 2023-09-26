الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بورصة الدواجن| أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 26-9-2023

بيض
بيض

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار البيض في الوقت الحالي، حيث يشهد البيض إقبالًا كبيرًا خلال فترة عودة المدارس، ووفقًا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن، عبدالعزيز السيد فإن أسعار البيض تتأثر بالعرض والطلب، وأن ارتفاع أسعاره في الفترة الماضية يرجع إلى زيادة الطلب مع قلة المعروض، ويشير رئيس شعبة الدواجن إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر على أسعار البيض، مثل تكاليف الإنتاج وتكاليف العلف والطاقة والعمالة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار البيض.

ونستعرض في السطور التالية أسعار البيض اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم

استقرت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 26  سبتمبر في المزرعة و تراوح ما بين 127 جنيها إلى 128 جنيها.

استقرت أسعار طبق البيض الأبيض اليوم اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في المزرعة وتراوح ما بين 125 جنيها إلى 126 جنيها.

بلغت أسعار طبق البيض البلدي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في المزرعة  وتراوح ما بين 130 جنيها إلى 131 جنيها. 

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أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في الشركات 

استقرت أسعار البيض في شركة الحمامي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 128 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

استقرت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في شركة البنا 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

استقرت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في شركة أنشاص 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 128 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

استقرت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في شركة البنا 128 جنيها لطبق البيض الأبيض، بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

استقرت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في شركة الصحراوي 126 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 128 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

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أسعار البيض الأحمر اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في شركة الزراعي 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

استقرت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في شركة رشاد حمزة 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

استقرت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في شركة قويسنا 128 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 127 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

استقرت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في شركة الصالحية 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 126 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

 استقرت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في شركة شوشة 127 جنيها لطبق البيض الأبيض بينما 126 جنيها سعر طبق البيض الأحمر.

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